نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حافز البحث عن عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم البوابة الوطنية للعمل طاقات برنامج دعم الباحثين عن فرص عمل تحت اسم حافز ، وهذا الدعم يصل في بعض الحالات إلي خمسة عشر شهراً من الإعانات المادية لحين حصول متلقي الدعم علي وظيفة مناسبة ، وفي هذه الأحيان يتم تقديم دعم آخر في صورة تدريب ودورات لفهم طبيعة عمل سوق العمل السعودي ، وبرنامج حافز البحث عن عمل يوفر مبلغ مالي قدره 2000 ريال لمدة 12 شهر ، وذلك للباحثين الجادين في البحث عن عمل من أجل تحفيز وتعزيز فرص الشباب ليتمكنوا من الحصول على عمل في وظائف مستدامة ومناسبة ، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض موعد حافز البحث عن عمل من كل شهر ، وشروط وطريقة التسجيل فيه.

موعد حافز البحث عن عمل

يتم صرف إعانة البحث عن عمل في السادس من كل شهر ميلادي إلا اذا تصادف موعده مع عطله أو أجازة فيتم تقديم موعد الصرف :

يجري صرف حافز البحث عن عمل من طاقات لشهر مايو الحالي 2022 يوم الخميس الموافق 4 مايو لتوافق يوم 5 و 6 مع عطلات نهاية الأسبوع.

يتميز دعم حافز بتقديم خدمات دعم التوظيف عبر ربط الملف الشخصي بمراكز التوظيف وعروض العمل على موقع طاقات.

ينظم برنامج حافز معرض لقاءات للتوظيف والعديد من الدورات التدريبية والخدمات الأخرى.

يحظي مستفيدي حافز البحث عن عمل براتب شهري ألفي ريال لمدة 12 شهر.

يمكن للمستفيد إيقاف صرف الدعم لعدة شهور قبل مضي الـ 12 شهر واستكمال الصرف لاحقا في حال الحاجة بتقديم طلب.

متى ينزل حافز بعد التسجيل ؟ موعد نزول حافز في الحساب الشهر التالي لقبول الطلب واستيفاء الشروط لبرنامج صعوبة البحث عن عمل.

شروط صرف حافز البحث عن عمل

يجب علي المتقدم للحصول علي دعم برنامج حافز البحث عن العمل توافر بعض الشروط والضوابط :

شروط التقديم في دعم حافز من هدف

يضع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بعض الشروط للمتقدمين للحصول علي حافز صعوبة الحصول على عمل هي :

الدعم متاح للجنسية السعودية فقط. لا يقل سن المتقدم عن 20 عام ولا يزيد علي الـ 35 سنه. القدرة علي القيام بالعمل بدون صعوبة. أن لا يكون المتقدم موظف بالقطاع الخاص أو العام. ليس مستحق لأي معاش تقاعدي. ليه له أي تخصيص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ألا يكون لديه نشاط تجاري. غير متاح للطلاب والمتدربين بأي مرحلة كانت. عدم وجود دخل ثابت يساوي أو يزيد عن الـ 2000 ريال الدعم خلال آخر سنة كمتوسط دخل. الإقامة بالمملكة آخر 10 شهور وخلال صرف الدعم. مرور 6 شهور من الحصول علي شهادة التخرج من المرحلة الثانوية أو ما يعادلها أو ما يعلوها. مضي 6 أشهر من تاريخ الانسحاب من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. في حال استحقاق مكافآت دراسة أو تدريب يجب أن يمر عام من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب. كذا أن تمر 3 شهور من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص. بالمثل يمر شهرين خلال فترة دراسة الطلب دون أن يخل بجميع الالتزامات والمهام المطلوبة.

طريقة التقديم في حافز البحث عن العمل

للتسجيل في دعم حافز من البوابة الوطنية للعمل طاقات نتبع الخطوات التالية :

ندخل إلي رابط موقع حافز ونضغط تسجيل. ستصلك رسالة نصية علي الجوال الذي سجلته بها كلمة المرور. تقوم بتسجيل دخول باستخدام الكلمة المستقبلة. تتابع بإكمال البيانات المطلوبة وإكمال ملفك في حافز. تقوم بتقديم طلب دعم حافز من داخل حسابك.

ويكون موعد نزول حافز البحث عن عمل يوم 6 من كل شهر ميلادي ، و صرف حافز موعد صرف حافز لشهر شوال هو الخميس 4 مايو 2022.