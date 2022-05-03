نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد أقامة وافد واهم الشروط الجديدة التي وضعتها المملكة وشروط مغادرة غير المواطنين للمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد أقامة وافد هي من أهم الأشياء التي تشغل بال قطاع كبير من المغتربين في المملكة العربية السعودية، حيث تحتضن المملكة على أراضيها أكثر من 12 مليون مغترب مقيم على أراضيها بشكل دائم تقريبا، ومن هنا تقع أهمية تجديد أقامة وافد ذات أولوية قصوى لكافة المقيمين المغتربين في المملكة، وتكون شروط تجديد الإقامة إلزامية للجميع حتى يتمكنوا من ممارسة مهام عملهم بشكل طبيعي في المملكة وعدم التعرض إلى أي مضايقات من الشرطة في المملكة فيجب عليك كوافد مقيم على أراضي المملكة تجديد الإقامة قبل انتهائها وألا سوف تخضع للمسائلة القانونية.

وكثيرا من الجنسيات التي تعمل داخل المملكة تسعى للحصول على الإقامة الدائمة والتي حال الحصول عليها تجعلهم يكسبون المال بدون أي قلق من مخالفات وغرامات ماليه كثيره، ويجب على كل وافد إلي السعودية من التأكد من تاريخ الإقامة وضرورة تجديد رخصة الإقامة قبل تاريخ انتهائها ويتم تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف بالتفصيل على رسوم تجديد الإقامة وشروط تجديد الإقامة للوافدين.

تجديد أقامة وافد واهم الشروط الجديدة

كما أشار العقيد خالد الصيخان مساعد المدير العام للجوازات لشؤون التقنية إلى أن رسوم الهوية الجديدة ستكون نفس الرسوم المدفوعة لاستخراج الإقامة، ولكن بدلاً من دفع رسوم عام واحد يتم دفع رسوم الخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً عن طريق نظام “أبشر” أو نظام “مقيم”، بحسب رغبة صاحب العمل.

وتكون تجديد أقامة وافد ورسوم تجديد الإقامة 2022 هي أحد العوامل الرئيسية للحصول على تجديد أقامة وافد بشكل صحيح، ولكن هناك عدة خطوات للحصول على تجديد أقامة عامل أولها معرفة كم رسوم تجديد الإقامة للعامل وأين سوف يتم دفع هذه الرسوم، كما لابد معرفة أيضا رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة على أقل تقدير، وكشفت الجوازات السعودية تفاصيل إصدار “هوية مقيم” التي سيتم استبدال رخصة الإقامة المعمول بها حالياً، وذلك ابتداء من العام الهجري المقبل، وأهمها أن مدة تلك الهوية خمس سنوات.

هذه هي أهم الشروط التي لابد من اتباعها عند القيام تجديد الإقامة وافد، فقد أوضح عبد الرحمن السماري مدير الأداء الاستراتيجي بسرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية على أن يتم ربط عملية تجديد اقامة وافد بإصدار رخصة العمل لجميع المغتربين وبالإضافة إلى وجود عقد إيجار مسجل في شبكة الإيجار وهذا بناء على دخول قرار من مجلس الوزراء وهذه من أهم الشروط الإلزامية في تجديد الإقامة لعام 2022 للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

ومن جانب اخر أكد عبد الرحمن السماري مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، كما اكد أيضا على تنفيذ عملية ربط تجديد أقامة وافد أو إصدار رخص العمل لغير المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة إيجار وهذا بناء على دخول قرار مجلس الوزراء رقم 292 حيز التنفيذ، ويكون وجود عقد أيجار بمثابة أحد أهم شروط تجديد الإقامة 2022 للمقيمين في المملكة.

وبهذا يكون قرار تجديد الإقامة في السعودية اصبح من الأمور التي يتم أنجاز اغلب الإجراءات الخاصة للحصول على تجديد أقامة وافد تجري بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد الذي كان يلقاه الوفدين في السابق للحصول على حساب تجديد الإقامة بشكل صحيح.

كما أن رسوم الهوية الجديدة ستكون نفس الرسوم المدفوعة لاستخراج الإقامة، ولكن بدلاً من دفع رسوم عام واحد يتم دفع رسوم الخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً عن طريق نظام “أبشر” أو نظام “مقيم”، بحسب رغبة صاحب العمل.

أسعار تأشيرة خروج وعودة

سفرية واحدة 200 ريال لخروج مدة شهرين 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تأشيرة خروج نهائي 0 .

تجديد وإصدار تأشيرة مرافق فوق ال18 عام 500 ريال.

تأشيرة خروج وعودة لسفريات متعددة 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي

وأوردت بعض التقارير الإخبارية تفاصيل التكلفة بالنسبة للأسر حيث ستصل تكلفة تجديد أقامة وافد مقيم بإحدى الشركات أو المؤسسات ممن يعول مرافقين «زوجة و3 أبناء»، إلى أكثر من 20 ألف ريال بالنسبة لفئة مرتفعة في تكلفة التأمين الطبي، أو 14700 ريال كفئة متوسطة و11450 ريالاً كفئة أقل.

ولعل خدمات موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية تسهل الكثير من الوقت والجهد الذي كان يستنزف في الماضي بين الذهاب والتنقل بين مكاتب ومراكز وزارة الداخلية ومديرية الجوازات وفروعها في جميع أرجاء المملكة، حيث تجمع بوابة أبشر الكثير من الخدمات منها الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى.

رسوم تجديد الإقامة 2022 في السعودية

إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة السعودية الدراسية مجاناً.

تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال سعودي.

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة سته أشهر 3000 ريال,

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة عام 5000 آلاف ريال.

تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال.

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة عامين 8000 ريال.

إصدار وتجديد إقامة مرافق المقيم بعد بلوغ 18 عام 500 ريال للسنه الواحدة.

والمرافقين : وهم الأشخاص القادمون للعيش مع المقيم من الأبناء الذكور المتعدية أعمارهم الـ 18 سنة، وأى زوجات أخريات غير الأولي، فالزوجة الثانية والثالثة والرابعة يعتبروا جميعاً مرافقين، بالإضافة إلي الأب والأم للمقيم والعمالة المنزلية.

وملحوظة مهمة لا يعرفها الكثير ألا وهي انه يمكنك فقط تجديد الإقامة لـ 100 عامل كحد اقصي، لأكثر من 100 عامل يمكنك التجديد من خلال خدمة مقيم، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجوازات المقدم بدر القريني، أنه «يشترط لتجديد الإقامة للأبناء ألا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً»، مضيفاً أنه «يجب على المقيم لتجديد إقامات أبنائه إثبات عدم زواج البنات، وإثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية».

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

يكمن الهدف من هذه الخدمة بتمكين الفرد من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج بشكل نهائي لأحد أفراد الأسرة أو أحد العمالة المنزلية لديه، والمستفيد من هذه الخدمة هو المواطن والمقيم المسجل ببوابة أبشر، وتتضمن شروط هذه الخدمة عدم تواجد أي مخالفات سابقة لإصدار تصريح إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وعدم استخدامه، ويشترط أيضًا أن تتم عملية الإلغاء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، حيث أنه في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة، ويشترط أيضًا وجود الفرد الذي يريد إجراء تصريح إلغاء التأشيرة داخل المملكة العربية السعودية عند الإلغاء.

حالة الإقامة تظهر بشكل واضح جداً بواجب اسم كل عامل فإذا كانت حالة الإقامة علامة صح موضوعة باللون الأخضر فتلك معناها أن الإقامة في الوقت الحالي ما زالت سارية بالفعل، أما إذا كانت العلامة اكس أو خطأ بلون أحمر فتلك معناها أن إقامة العامل انتهت وبحاجة للتجديد في الوقت الحالي.

نقل كفالة سائق خاص إلي فرد إلكترونيا دون موافقة الكفيل

هناك بعض الحالات التي يمكن فيها نقل كفالة سائق خاص إلى فرد إلكترونيا دون موافقة الكفيل، وهي:

عدم حصول السائق على راتبه لمدة 3 أشهر متصلة. وقوع صاحب العمل بمنطقة النطاق الأحمر. تقديم بلاغ كيدي من الكفيل يفيد بغياب السائق عن العمل. عدم تجديد الكفيل لإقامة السائق الذي يعمل معه لمدة شهر كامل من تاريخ انتهاء الإقامة.

الجوزات تعلن شروط مغادرة غير المواطنين للمملكة

في ظل أزمة كرونا التي يعشها العالم ومنها المملكة العربية السعودية أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم ، شرط المغادرة لغير المواطنين، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات، وقالت الجوازات، في تغريده عبر حسابها في “تويتر”، ردا على استفسار جاء فيه: “لدي عاملة منزلية ترغب بالعودة إلى بلدها هل يمكنها ذلك؟ أرجو الرد” .

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها: “‏‎‎فيما يخص المغادرة لغير المواطنين فإنه في حال قبول البلد المطلوب المغادرة لها فإن المديرية العامة للجوازات لا تمنع من المغادرة”. يشار إلى أن المملكة كانت قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين. كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.