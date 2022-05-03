نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال الرابط الرسمي لوزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة هي من الخدمات الهامة التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية السعودية والذي يقدم العديد من الخدمات الأخرى التي تهم المقيمين المغتربين في المملكة منها على سبيل المثال وليس الحصر استخراج تأشيرة الخروج والعودة أون لاين وخدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تهم المقيمين في المملكة، ومن منطلق الخدمة المميزة للمواطن والمقيم في المملكة أتاحت بوابة وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني هذه الخدمات لتوفير العناء ومشقة الذهاب إلى مكاتب وفروع الوزارة، ويجد تجديد الإقامة حتى يكون وجودهم في المملكة بشكل قانوني ولا يتعرضون إلى أي عقوبات قد تصل إلى الترحيل النهائي.

تم إنشاء موقع ابشر منذ سنوات عدة ضمن خطة التطوير التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، تتبع البوابة وزارة الداخلية السعودية، وكذلك تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

فهناك كثير من المقيمين المخالفين في المملكة والذين يتعرضون إلى الترحيل عن المملكة العربية السعودية بسبب قيامهم بعدم تجديد الإقامة، أو القيام بدفع المدفوعات التي من المهم عليهم القيام بتسديدها، ونحن بدورنا ننصح جميع المقيمين في المملكة القيام بعمل اللازم حتى لا يتعرضوا لأي مسائلة قانونية أو تعرضهم للترحيل عن المملكة العربية السعودية.

استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

نجد أن العمالة في الشرق الأوسط تتجه للملكة العربية السعودية وذلك قد من خلال الاستطلاع الذي تم من قبل بنك اتش أس بي سي، ونجد أن المملكة السعودية تعتبر رابع دولة عالميا في استقدامها للعمالة، وأوضخت الدراسة بان العمالة الأجنبية تأخذ 42% للوظائف ويبلغون في العدد 9.2 مليون وهى تعتبر نسبة 31% من السكان ونجد وصول التحويلات الخاصة بالعمالة الأجنبية لبلادهم من خلال السعودية إلى 26.6 مليار من الدولار الأمريكي.

حيث أن نسبة كبيرة من المقيمين المغتربين في المملكة يعانون من مشكلة انتهاء الإقامة دون علم لديهم وهذا يضعهم تحت المسائلة القانونية والتي تنتهي لقدر الله بترحيلهم من المملكة وإنهاء عملهم، لهذا يمكنكم الحصول على تفاصيل الإقامة الخاصة بكم بكل سهولة الآن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية التسجيل في خدمات ابشر.

ويعد نظام أبشر من أهم الأنظمة الحكومية الإلكترونية التي تتيح الكثير من الخدمات اللازمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية،كما انه يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة ، ويعد نظام ابشر أهم مظاهر تحقيق رؤية المملكة 2030

ويجب التأكد من صحة البيانات التي يتم كتابتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، لضمان إجراء عملية التحقق من صلاحية الإقامة استعلام برقم الإقامة، بشكل صحيح لتلافي الغرامات عند مراجعة بيانات المستعلم المدونة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ابشر.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

ومن القائمة الجانية اضغط على الجوازات.

اضغط الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ادخل رقم الإقامة والرمز المرئي الظاهر أمامنا، ثم نقوم بالضغط على عرض.

في حال كان التاريخ قد تم تغييره عن القديم أي زادت مدة صلاحية الإقامة هذا يعني إن الإقامة قد تم تجديدها، أما في حال لم يتغير تاريخ انتهاء الإقامة ومازال القديم ذاته فهذا يعني إن الإقامة لم يتم تجديدها بعد.

استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

نبدأ أولًا بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم بعد ذلك نضغط على خيار الاستعلامات الإلكترونية.

نختار منها خيار الجوازات.

ثم ستظهر صفحة بها العديد من حقول البيانات الفارغة، والمطلوب منك ملئها.

أدخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الإقامة، وغيرها من البيانات الماثلة أمامك على الشاشة.

بعد ذلك اضغط على مربع عرض أسفل حقول البيانات.

ستظهر لك بعد ذلك صفحة بها المعلومات الخاصة بجواز السفر والتأشيرة، فيظهر رقم الجواز والتأشيرة، ونوعها، والتاريخ الإصدار والعودة، ومدة التأشيرة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

وتسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 إلى أن يتم تطبيق الخدمات الحكومية إلكترونيًا بدلًا من الخدمات الورقية، وذلك مواكبةً للتطور، وتسهيلًا على المواطنين، وتوفيرًا للوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي لإتمام كافة المعاملات الحكومية التي كانت تطلب من المواطن السعودي والوافد المقيم علي الأراضي السعودية.

ومن هذا المنطلق قامت بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية بالإطلاق برنامج يتم من خلاله السماح لكل الوافدين من الاستعلام عن البيانات التي تخصهم أو الاستعلام عن البيانات لأي شخص ثاني من خلال رقم الإقامة أو الجواز الخاص به، وهذا في سبيل سعي الحكومة إلى مواكبة التطور التكنولوجي.

ملحوظة هامة: على كل مقيم في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتجديد إقامته واتخاذ الإجراءات اللازمة وتجديدها عبر دفع رسوم تجديد الإقامة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية في حالة انتهاء مدة الإقامة.

كيفية إصدار إقامة جديد إلكترونيا

الولوج إلى منصة أبشر. ثم ندخل اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة. النقر على الخدمات الإلكترونية. نختار بعد ذلك “الجوازات”. ثم النقر على الخدمة التي نريد إنجازها. عرض المعلومات الخاصة ببطاقة الوافد، وإمكانية استخراجها أونلاين.

حجز موعد جوازات

يمكنك أن تحصل على الخدمة من خلال التسجيل في موقع وزارة الداخلية “أبشر“. إذ تتمكن من الحصول على موعد من أجل تجديد أو إصدار أي مستند رسمي ترغب في الحصول عليه. وذلك من خلال الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية، ومن بعدها اختيار خدمة حجز موعد. ثم إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على كلمة تحقق. ستظهر نافذة عليك تجاوزها من خلال الضغط على الدخول لحجز موعد، ومن ثم الضغط على حجز موعد جديد. وفيما بعد عليك اختيار نوع الخدمة المطلوبة، وكذلك المنطقة بالإضافة إلى فرع مكتب الأحوال المدنية الذي ترغب في التعامل معه، إلى جانب الموعد المتاح. بعدما يتم إدخال جميع البيانات، عليك مراجعتها جيداً، ثم الضغط على تأكيد الحجز. يُمكنك أن تطبع التذكرة الخاصة بك، لمعرفة الأوراق المطلوبة، وكذلك تذكر موعد الحجز. كما يمنحك الموقع إمكانية طباعة التذكرة بشكل مباشر، إن دعت الحاجة لذلك.

وبهذا الشرح الذي شرحنا خطواته بالتفصيل يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للمقيمين في المملكة، وذلك من خلال الرابط المباشر للاستعلام، كما يمكنكم أيضا الاستعلام عن عدد من الخدمات الأخرى التي توفرها بوابة وزارة الداخلية مثل الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى.