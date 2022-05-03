نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم إعانة البحث عن عمل والشروط الخاصة بحافز البحث في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل سعي المملكة العربية السعودي لرفع أعباء الحياة عن المواطنين ، فإن حكومة المملكة تقدم دعماً للباحثين عن عمل وخاصة من مرحلة الشباب السعودي ، ويتمثل الدعم المقدم في إعانة بحث عن عمل ، وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ، من خلال مقال اليوم نستعرض لكم طريقة تقديم إعانة البحث عن عمل والشروط اللازمة لهذا الطلب ، وهذا الدعم يصل في بعض الحالات إلي خمسة عشر شهراً من الإعانات المادية لحين حصول متلقي الدعم علي وظيفة مناسبة ، وفي هذه الأحيان يتم تقديم دعم آخر في صورة تدريب ودورات لفهم طبيعة عمل سوق العمل السعودي ، وهذه البرامج التطويرية تفعل بقصد تأهيلهم للحصول علي فرص العمل ومواكبة الحياة في سوق العمل السعودي ، ويمكنكم التعرف علي مات تقدمه منصة قوي من وزارة العمل من دعم لهذا الهدف أيضاً.

تقديم إعانة البحث عن عمل والشروط

تقدم حكومة المملكة إعانات مادية للشباب العاطلين في صورة حافز صعوبة الحصول على عمل ، لحين حصولهم علي فرص عمل بمدة تصل إلي خمس عشر شهراً في بعض الحالات وعلي الباحث عن تلقي الدعم التسجيل في إعانة البحث عن عمل بالخطوات التالية :

أولاً الدخول علي موقع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ثانياً تقديم طلب إعانة عن طريق الموقع.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك من خلال رابط التسجيل في إعانة البحث.

سيقوم الموقع بمراجعة كافة البيانات وإصدار قرار الإعانة.

وعند التقديم على إعانة البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل أو الإعانة المالية لحافز البحث عن عمل لابد من الإلتزام بشروط برنامج حافز البحث عن عمل عبر taqat وحافز صعوبة الحصول علي عمل كما في الفقرة التالية.

اشتراطات التقدم للبرنامج

وفق ما ورد بالموقع الرسمي لصندوق تنمية الوارد البشرية هدف ، يشترط توافر بعض المتطلبات و شروط التقديم في حافز البحث للحصول علي الإعانة وهي :

يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودي ومقيم دائم بالمملكة.

يتراوح السن الخاص بالمتقدم للبرنامج بين عشرون وأربعون عاماً وقت تقديم طلب الإعانة.

إثبات عدم حصول المتقدم علي أي معاش.

عدم تملك صاحب الطلب لأي سجل تجاري.

كما يجب علي الباحثين عن عمل متابعة برنامج طاقات للحصول على الإعانة المالية لحافز البحث ، بالإضافة الى تقديم مجموعة من خدمات التطوير الذاتي للباحثين عن عمل في المملكة.

طريقة التقديم في حافز البحث عن العمل

للتسجيل في دعم حافز البحث عن عمل من البوابة الوطنية للعمل طاقات نتبع الخطوات التالية :

ندخل إلي رابط موقع حافز ونضغط تسجيل. ستصلك رسالة نصية علي الجوال الذي سجلته بها كلمة المرور. تقوم بتسجيل دخول باستخدام الكلمة المستقبلة. تتابع بإكمال البيانات المطلوبة وإكمال ملفك في حافز. تقوم بتقديم طلب دعم حافز من داخل حسابك.

ويكون موعد نزول حافز البحث عن عمل يوم 6 من كل شهر ميلادي ، و صرف حافز موعد صرف حافز لشهر شوال هو الخميس 4 مايو 2022.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وفق مبادرة قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 107 في تاريخ 25 أبريل 1421 هـ مرتبطاً بصندوق التنمية الوطني السعودي ، ومن الناحية التنظيمية يترأس إدارته رئيس مجلس الوزراء السعودي ، ويرمي إنشاء الصندوق إلي رفع مستوي التعاملات البنكية والصناديق التنموية بالمملكة ، كما يساعد بشكل رئيسي في تمكين القوي العاملة السعودي وتوطينها بالقطاع الخاص ، ويقدم إعانات للباحثين عن عمل ، وبرامج تأهيلية لهم من أجل مواكبة سوق العمل السعودي والحصول علي فرص عمل مناسبة لقدارتهم ، ومن خلال مقال اليوم نعرض شروط وخطوات التسجيل في اعانة البحث عن عمل أو التقديم على اعانة البحث عن عمل في برنامج طاقات حافز صعوبة البحث عن عمل.

نصائح تقديم طلب حافز البحث عن عمل

أولاً تقديم كل الوثائق والمستندات الرسمية التي يتطلبها التقديم من قبل الوزارة.

ثانياً التقيد بالتعليمات الواردة عن صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية كما ورد بلائحة التنظيم.

الانتباه للإشعارات التي يرسلها الصندوق لمقدمي طلبات الحافز ، وإشعارات القبول في غضون شهرين ، مع أسباب الرفض إن حدث.

معرفة الشروط جيداً والتيقن أن الإعانة تعويض ضد التعطل عن العمل.

آلية صرف الإعانة

يتم صرف مستحقات الإعانة للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط المذكورة في برنامج حافز البحث عن عمل وحافز البطالة بالآلية التالية :

ألفين ريال سعودي خلال مدة أربعة شهور الأولي من برنامج الإعانة.

ألف وخمسمائة ريال سعودي عن الأشهر من الخامس إلي الثامن.

فقط ألف ريال سعودي عن الأشهر من التاسع وحتي الثاني عشر.

قيمة سبعمائة وخمسون ريال سعودي عن الأشهر من الثالث عشر وحتي الخامس عشر.

ويمكن للباحثين عن فرص عمل التسجيل في منصة التطوير المهني الإلكترونية للحصول على إعانة تطوير مهارات للبحث عن عمل مناسب و فرصة عمل أو حافز صعوبة الحصول علي وظيفة.