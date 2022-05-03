نظام فارس والتسجيل في الخدمة الذاتية للمعلمين 1443 في المملكة

نظام فارس والتسجيل في الخدمة الذاتية للمعلمين من أشهر البوابات المختصة بتنظيم العمل الإداري في المملكة للعام 1443 ويعمل هذا النظام تحت أشراف وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال متصفح نظام فارس الجديد سواء كان المستخدم معلما أو إداريا يمكن الحصول على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية أو غيرها من موظفي وزارة التربية والتعليم كما أنه يدعم الموظفين في جميع المؤسسات التعليمية في المملكة و الآن وفي الآونة الأخيرة يوجد عمليات بحث كثيرة عن روابط خاصة بالترقيات والروابط والوصول إلى الخدمات على نظام أجرة الخدمة الذاتية مؤخرا لجميع المهن، نظام فارس والتسجيل في الخدمة الذاتية للمعلمين يسهل الوصول إلى المعلومات وسوف ننشر لكم تفاصيل هذا النظام الهام في هذا المقال.

رابط التسجيل لدخول نظام فارس

يتساءل الكثير حول تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الخدمة الذاتية وكيفية الدخول إليه من هنا ننشر لكم رابط تسجيل الدخول إلى كافة التسهيلات والخدمات الذاتية حتى يتمكن المعلمين من التسجيل والوصول إلى الخدمات المعروضة ولكن يرجى اتباع الأتي:

قم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية عبر شبكة الأنترنت.

ادخل البيانات اللازمة التي تتطلب منك في الخانات المخصصة لذلك بدقه وهي اسم المستخدم و كلمة المرور.

قم بالنقر على خيار تأكيد انك أنسان ولست أنسانا أليا.

قم بالضغط على أيقونة مخصصة لتسجيل الدخول.

سوف سوف ينسدل أمامك قائمة بكافة الخدمات التي يمكن أن تستفيد منها.

من خلال هذا الموقع قم باختيار الخدمة التي ترغب بها.

ما هي خدمات نظام فارس للموظفين 1443

قد وفر هذا النظام الحيوي للمعلمين والمعلمات عدد كبير من الخدمات التي تحررهم من قيود الروتين التقليدي السابق فيما يلي تلك الخدمات:

التقديم على طلب زياره أو الغائها أو طلب استئناف العمل في منتصفها أو التمديد أو التعديل أو التغيير في الإجازة. الحصول على كشوفات المرتبات. طلب نقل والبدل. المعلومات الأساسية للموظفين. بيان تاريخ الموظف. طلب المعاش المبكر. أشعار غياب الموظف. التقديم بطلب الحصول على راتب. بيان المهمة.

خطوات معرفة العلاوة السنوية بنظام فارس