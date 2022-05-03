طريقة تغيير الباسورد في منصة مدرستي 1443 بالخطوات والتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة طريقة تغيير الباسورد في منصة مدرستي 1443 ، ظروف استثنائية حققت الحلم لواقع ملموس، استغلت المملكة العربية السعودية الظروف التي مرت بها البلاد أثناء تفشي وباء كورونا، وقدمت أفضل منصة تعليمية بين أربع منصات عالمية، هي منصة مدرستي، التي حققت فكرة التعليم عن بُعد بضوابط وأحكام تجعل الطلاب يشعرون كما لو كانوا يذهبون بالفعل للمدرسة، لم ينقصهم شيئًا، حتى أنها حددت مواقيت للحصص اليومية لكل المراحل الدراسية، مهما تحدثنا لن نستطيع حصر المزايا والخدمات التي تقدميها منصة مدرستي، ومن الأسئلة التي يبحث الكثير من المستخدمين عن إجابتها هي كيف اغير كلمة المرور في منصة مدرستي 1443، وهذا ما سنتعرف عليه الآن في خلال هذا المقال فتابعونا.

طريقة تغيير الباسورد في منصة مدرستي 1443

بعد أن قدمنا لكم نبذة صغيرة عن منصة مدرستي الآن سنتعرف سويًا على طريقة تغيير كلمة المرور في المنصة، والتي يرغب الجميع بمعرفتها، حتى يتمكنوا من حفظ المعلومات في النظام الأساسي، ومهما كانت الأسباب التي دفعت المستخدم لتغيير كلمة المرور، سيتوجب زيارة رابط المنصة ثم إتباع هذه الخطوات:-

يجب الضغط على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم ملء كل الحقول الفارغة وإضافة كل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

ومن ثم الضغط على أيقونة أوفيس 365 ثم تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار المزيد ثم الضغط على الخيار الخاص بــ (تغيير كلمة المرور).

ثم إدخال كلمة المرور القديمة ثم كتابة كلمة المرور الجديد، مع إعادة كتابتها مرة أخرى.

وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة إرسال.

منصة مدرستي التعليمية

يفتخر الجميع بأنه يمتلك تلك التقنية العالية لتنفيذ خطة التعليم عن بعد بدون الحاجة للذهاب للمدرسة، حتى بعد القدرة على حصر انتشار جائحة كورونا.

تظل منصة مدرستي هي أحد الأدوات الفعالة التي تساعد في تحقيق جميع الأهداف التعليمية بجميع المراحل، حتى إنها تقدم مزايا وأدوات للتحكم.

تساعد الطلاب في إنهاء جميع المهام بشكل مثالي، مثل إدراك المهارات، القيام بالأنشطة، التفاعل مع المعلم أثناء الحصص الافتراضية، وطرح الأسئلة حول المقرر.

وفتح باب المناقشة لتحقيق الاستيعاب بصورة أفضل، لذا تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي من خلال مايكروسوفت

أتاحت منصة مدرستي طرق كثيرة يمكن من خلالها تغيير كلمة المرور لحساب المستخدم، وبعد أن تعرفنا على طريقة تغيير كلمة المرور بالمنصة من خلال حساب مايكروسوفت.

الآن سنتعرف على طريقة تغييرها من داخل المنصة بخطوات بسيطة، شرط أن يكون المستخدم بالفعل قام بالسابق بإضافة رقم الجوال أثناء تسجيل البيانات بالخطوة الأولى، لأنه سيحصل على كلمة المرور الجديدة من خلاله.

وفي حالة تعثر توفر رقم الجوال، يمكن استقبال كلمة المرور الجديدة عبر البريد الالكتروني المسجل، لذا دومًا كنا ننوه بضرورة إضافة البيانات بشكل صحيح، ومن أجل تغيير كلمة المرور عبر المنصة، يجب الدخول على الموقع الخاص بها ثم إتباع ما يلي:-