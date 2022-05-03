موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 وشروط الحصول على الدعم

من أهم البرامج التي تقدم في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين محدودين الدخل والأسر الأكثر احتياجا، هو برنامج حساب المواطن، فهو يساعدهم على تلبية احتياجاتهم والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ويبحث العديد من المواطنين بالمملكة الآن عن موعد صرف الدفعة 54 لشهر مايو، والأيام المتبقية لنزول الدعم، وسنعرض لكم اليوم جميع التفاصيل وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022

من المعروف أن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وكانت توجد شائعات أن الصرف سيتم قبل موعد عيد الفطر المبارك، ولكن لن يتم تأكيد هذا الخبر، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف حساب المواطن للدفعة 54 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 من مايو 2022، والموافق 9 من شوال 1443، لذلك فأنه متبقي ستة أيام على موعد الصرف.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك لأي عقارات أو سجلات تجارية.

ويجب أيضا أن يكون المتقدم غير متواجد في أي دار للإيواء.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم للاستفادة من دعم حساب المواطن عن المبلغ المقرر للدعم.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن

توجد عدة خطوات لتحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن وهي كالتالي:

يجب أولا تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

اضغط بعد ذلك على تحديث البيانات، ويجب تحديث البيانات المتغيرة فقط، ثم تقديم إعلان الدخل.

قم بعد ذلك برفع جميع المستندات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة حفظ.

الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن