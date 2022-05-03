رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري داخل وخارج المملكة

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن رقم بنك الأهلي المجاني للجوال، حيث يعد البنك الأهلي التجاري واحداً من أهم البنوك بل وأفضلها في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ما يقدمه البنك من خدمات مميزة والتي من أهمها خدمة العملاء المتوفرة علي مدار الساعة، حيث يمكن لكافة عملاء البنك سواء من خارج أو داخل المملكة الاتصال على أرقام التواصل الخاصة بالبنك من أجل طرح وتقديم أي استفسار أو تقديم أي شكوى تخص المصرف والخدمات الخاصة به، ويتم الاتصال برقم خدمة العملاء البنك الأهلي التجاري علي مدار اليوم، وسوف نوضح لكم رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري

يوفر مصرف الأهلي التجاري خدمة عملاء متميزة، حيث يمكن لأي عميل تابع للبنك أو أي عميل جديد الاتصال على الأرقام التي يوفرها البنك سواء من داخل أو من خارج المملكة على مدار الساعة، ويتم التواصل من خلال الأرقام التالية:

رقم الاتصال بخدمة عملاء مصرف الأهلي المجاني للجوال هو الرقم التالي: +920001000-966.

رقم البنك الأهلي التجاري المجاني للجوال من داخل الأراضي السعودية وهو رقم الخدمات الخاصة: 8007600000.

رَقم البنك الأهلي المجاني للجوال والذي يتم الاتصال به من خارج المملكة، والذي يخص الخدمات الخاصة: +96626049808.

رقم خدمة عملاء وسام الأهلي التجاري من خارج المملكة: +96626049808.

رقم خدمة عملاء وسام الأهلي التجاري من داخل المملكة: 8002442424.

رقم الشكاوى الخاص بالبنك التجاري

يوفر البنك الأهلي التجاري في المملكة رقم خاص بالشكاوى، من خلاله يتم الاتصال من أجل تقديم أي شكوي تخص أي خدمة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، ويتم ذلك سواء من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاتصال من خلال الأرقام الآتية:

يتوفر للعملاء من داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتقديم شكوى بواسطة الاتصال على الرقم التالي: 8001160131.

يستطيع أيضاً جميع العملاء من خارج المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتقديم شكوى بواسطة الاتصال على الرقم التالي: +966126279666.

رقم الأهلي كابيتال

يمكن لجميع العملاء التابعين لمصرف الأهلي الاستفادة من جميع خدمات التداول التي يوفرها البنك للعملاء، ويمكن الاستفسار والاتصال من خلال الرقم التالي 920000232.