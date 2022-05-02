نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي وزارة الإسكان السعودية دائماً إلي تقديم الدعم للمواطنين من خلال منصة سكني ، وبهد إتاحة إمكانية الحصول علي المسكن الأول للمواطن السعودي ، تتيح منصة سكني خدمة طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين ، وهي الخدمة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها عبر التطبيق الإلكتروني للمنصة علي الأجهزة الذكية ، والتي تتيح للمستفيد إمكانية التنازل عن الدعم السكني للزوج أو الزوجة الشريك ، ويستطيع الطرف المتنازل استكمال الإجراءات إلكترونياً ، وبذلك يستطيع الطلب الذي تم التنازل له من الاستفادة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلات المتاحة عبر المنصة ، وتتم كافة خطوات تلك العملية بخطوات بسيط وميسرة ،ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي موعد صرف الدعم السكني وشروط وطريقة التسجيل.

طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

يمكن لمستفيدي دعم سكني بالمملكة عبر الصفحة الرئيسية لحسابهم في منصة سكني القيام بالتنازل عن الدعم للزوج أو الزوجة بالخطوات التالية :

من خلال الصفحة الرئيسية علي الموقع الإلكتروني من داخل حساب المستفيد أو عن طريق الدخول علي الحساب من التطبيق الرقمي سكني. يتم التوجه إلي خانة الاستحقاق من صفحة الملف الشخصي. بعدها يتم الموافقة علي إقرار التنازل عن الدعم السكني. تقوم بعد ذلك بإدخال رقم التحقق الذي يتم استقباله علي رقم الجوال المرتبط بحسابك في سكني. أخيراً تظهر لك رسالة توضح إتمام عملية التنازل عن الدعم السكني بنجاح.

ضوابط التنازل عن دعم سكني

يضيف تطبيق سكني خدمة التنازل الزوج أو الزوجة عن الدعم العقاري الجديدة للزوجة واستكمال الخطوات إلكترونيًا وفق شروط جديدة كالآتي :

هذه الخدمة تتيح التنازل عن حق الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق.

ولا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجوزات أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الأجراء.

كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.

خدمات موقع وتطبيق سكني

يقدم الموقع والتطبيق جميع خيارات وحلول البرنامج السكنية من أراضي وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 -750 ألف ريال.

وحدات سكنية متاحة بجميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري وإلكتروني.

حوالي 80 مشروعاً توفّر نحو 132 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.

الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب.

حجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

يستهدف برنامج سكني خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم.

بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص.

توفير 90 ألف أرض سكنية ، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف “برنامج الإسكان” عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

ويمكن الاطلاع علي الجديد من مبادرات الدعم السكني عبر رابط

خدمة "طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين" الجديدة متاحة الآن لمستفيدينا عبر تطبيق برنامج #سكني.#التملك_أصبح_أسهل



حمّل التطبيق من خلال الرابط:https://t.co/FdFLEYdGqN pic.twitter.com/hj2SJc3ptK — برنامج سكني (@SaudiHousing) August 25, 2020

الشروط الأساسية لاستحقاق دعم سكني

وكما تحدثنا عن سكني يضيف خدمة التنازل عن الدعم السكني و الخدمة الجديدة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات ، فنتعرف أساساً علي شروط الاستحقاق :

يجب علي المستحق استيفاء شرط الأسرة. أن يكون سن المتقدم للاستحقاق فوق 25 عام. عدم امتلاك مستفيد الدعم لمسكن مناسب. المتقدم لاستحقاق الدعم سعودي الجنسية.

موعد نزول دعم يناير 2022

يستحق صرف الدعم السكني للمستحقين لشهر يناير 2022 علي الحسابات يوم 24 – 1 – 2022 والذ يوافق يوم الإثنين 21-06-1443هـ.

ويكون الصرف للمستحقين في مواعيد محددة من كل شهر ميلادي وعند التغيير يكون بإخطار عن طريق منصة الدعم السكني أو موقع وزارة الإسكان.

وفي حال وجود شكوي أو اعتراض يمكن التواصل مع الإدارة كالآتي : وزارة الإسكان: عبر الرقم الموحد 199090. صندوق التنمية العقارية : عبر الرقم الموحد 920033321. أو موقع الصندوق أو رفع الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق.



تعريفات الدعم السكني

الاسر الأشد حاجة من منظور وزارة الإسكان : هي الأُسر التي تدخل في تصنيفات الدخول تحت الدخل المنخفض، حيث تختلف باختلاف عدد أفراد الأُسرة.

على سبيل المثال أسرة مكونة من 6 أفراد ودخلها 8,000 ريال تعتبر أشد حاجة من أسرة عدد أفرادها ٤ ودخلها 6,000 ريال.

يكون التمويل ضمن مبادرة الدعم السكني من البنوك وشركات التمويل المشاركة فقط.

بالنسبة للدعم علي شكل أراضي ، تختلف مساحات الأراضي حسب المشروع القائم من 500 م2 قد تصل إلى 800 م2.

ومن خلال صفحة الأسئلة علي منصة الدعم السكني يمكنكم التعرف علي شروط الدعم السكني للعسكريين وضوابط استحقاق الدعم السكني للمطلقات.

التمويل الإلكتروني

تقدم منصة سكني بالمملكة العربية السعودية خدمة #التمويل_الإلكتروني :