بأقل راتب تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات بمعدل نسبة سنوى ثابت

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بأقل راتب تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات ، تمويل شخصي سهل وميسر بشروط غير معقدة ومتطلبات بسيطة ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية المتاحة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والتي توفر لهم مبالغ مالية كبيرة بهدف خدمة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع العملاء ، كما يوفر هذا العرض للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة من أجل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.
بأقل راتب تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات
أسرع تمويل بدون كفيل ولا ضمانات يمكن الاستفادة منه بأقل راتب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك ساب للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يوفر بنك ساب الفرصة للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب لقطاع الأفراد.
مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب للأفراد في المملكة
- قام بنك ساب بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يوفر هذا المنتج للعملاء مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- التمويل الشخصي من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.
- موافقة سريعة وفورية خلال 3 ساعات فقط من التقدم بطلب التمويل الشخصي.
- يتيح بنك ساب للعملاء إمكانية الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد سداد 20% من التمويل الأساسي.
- يوفر بنك ساب لجميع العملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة وذلك من أجل تسهيل عملية السداد على العملاء.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب حتي 5 سنوات ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- يقوم بنك ساب بالإعفاء من المديونية وذلك في حالة وفاة العميل أو العجز الكلي لاقدر الله.
الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 58 سنة وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الحكومي.
- أما إذا كان العميل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يزيد عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 60 سنة عند التقدم بالطلب.
- يشترط ألا يقل الراتب الشهري الأساسى للشخص المتقدم بالطلب عن 3000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب.
- مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 أشهر.
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