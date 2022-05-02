نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال مساعدات سكن وسيارة مجاناً 2022 في المقال التالي
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، التي تعتبر من اكبر المؤسسات الخيرية الهامة في المملكة العربية السعودية التي تعمل علي مساعدة المحتاجين وتهيئة الحياة الكريمة لهم، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار والسكن ومن هذا المقال نتعرف عن كل ما يخص مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 2022
- القيام بالدخول إلى موقع مؤسسة الوليد ابن طلال.
- الضغط علي تسجيل مستخدم جديد الظاهر أمامك.
- يتم أدخال جميع البيانات المطلوبة الاسم ، رقم الهوية، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور للحساب مع رمز التحقق.
- علينا بالضغط علي تسجيل الدخول إلي تويتر.
- ثم يتم النقر علي التسجيل حتي تقوم بتسجيل طلبك سواء كان مساعدة مالية أو سيارة أو سكن حتى يتم الحصول على ما تحتاج له.
رقم الوليد بن طلال الواتس أب
يتم التواصل مع الوليد بن طلال من اجل المساعدات سواء كانت مالية أو سكنية أو وظيفه أو علاج أو زواج حسب نوع المساعدات حيث يكون التواصل من خلال الأتي:
- رقم الهاتف ٩٦١١٢١١٠٠٠٠+.
- التواصل من خلال رقم وأتساب الوليد بن طلال للإنسانية ٩٦٦٥٧٧٠٠٩٩٧٢+.
شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات
- يتم تقديم طلب المساعدة من الوليد ابن طلال مرة واحدة فقط من مؤسساته الخيرية مع العلم لا يجوز الا تقديم طلب واحد فقط.
- لا يزيد دخل الأسرة الشهري عن ثلاث الأف ريال سعودي.
- المستفيدة من تلك الدعم لا يستوفي شروط وزارة الإسكان.
- المتقدم يجب عدم امتلاكه أي عقار أو سيارة داخل السعودية لكي يحصل علي الدعم.
- الإلتزام بعدم بيع السكن او السيارة بعد استلامها من المؤسسة.
استعلام عن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
- الذهاب إلي موقع المؤسسة grants.alwaleedphilanthropies.org.
- النقر علي مستفيد.
- يتم عرض صفحة جديدة فيها لائحة المستنفدين وتحديد الدفعة من القائمة.
- اختيار البرنامج الخاص بنوع المساعدة التي ترغب فيها.
مكتب الوليد بن طلال لتسديد الديون
انتشر الكثير في الاواني الاخيرة عن وجود ومعرفة مكتب الوليد بن طلال لتسديد الديون حيث تم اقبال كثير من المحتاجين بالتسجيل الكتروني لتسديد الديون وحل الازمات المالية والخروج منها وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتحقيق الاستقرار والعيش الامن.
إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات مجاناً 2022.
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