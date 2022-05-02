هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم وأشهر المميزات

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عمر شويل - جدة هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم في السعودية؟ وهل هو متوفر فقط للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية أم أنه ساري على كافة المواطنين سواء سعودي أو من المقيمين؟ فقد اشتهرت البنوك السعودية بتقديم مجموعة متنوعة من القروض من أجل تسهيل الحصول على تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم ويدخل في ذلك الإطار حلول التمويل التأجيري الذي يسمح بالحصول على تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك ومن أشهر البنوك التي توفر الخدمة هو البنك الأهلي السعودي لذا سنتعرف على أفضل أنظمة تقسيط سيارات بدون مقدم بالتفصيل.

هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم

يسأل أكثر العملاء هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم خصوصًا من البنك الأهلي؟ وقد وفر البنك الإجابة بأنه بالفعل يوجد تقسيط بدون تحويل الراتب سيارات بالإضافة إلى تمويل بدون دفعة أولى لتقسيط السيارات، وهذا في نطاق أجدد العروض الجديدة، ومنها تقسيط سيارة تويوتا برادوا بالتعاون مع مجموعة من الجهات في المملكة.

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو البنك الأهلي

حتى يتم الحصول على السيارة من خلال رابط موقع البنك الأهلي بنظام التقسيط يمكن التعرف على أجدد عرض إذ أنه يتمثل في التالي:

عند شراء تويوتا برادو من خلال البنك الأهلي بالتقسيط وفي حال تحويل الراتب إلى الأهلي بنك سيكون دفعتك الشهرية قيمتها 2213 ريال سعودي.

كما أنه في حال عدم تحويل الراتب إلى البنك سيكون دفعتك الشهرية قيمتها حوالي 2309 ريال سعودي.

أما ما يخص الدفعة الأولى، فإن السيارة يمكن الحصول عليها بدون مقدم أو دفعة أولى في حال تحويل الراتب إلى البنك، ولكن عند عدم التحويل سيكون لزامًا عليك سداد قيمة 10% من إجمالي سعر السيارة.

بينما الدفعة الأخيرة عند تحويل الراتب وعدم سداد قيمة المقدم ستكون قيمتها الإجمالي 40% من سعر السيارة، ولكن في حال عدم التحويل وعدم الحصول على ميزة تقسيط السيارة بدون مقدم سيكون الدفعة الأخيرة هي فقط 30%.

الرقم المجاني الموحد البنك الأهلي

يمكن التواصل مع البنك الأهلي لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن أجدد العروض الخاصة بتقسيط أنواع مختلفة من السيارات على رقم 920000891.