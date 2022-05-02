موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر وماهي ساعات عمل الدوائر الرسمية بعد العيد

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر وفقَا للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية فإنه يحصل الموظفين في كلا القطاعين والطلاب على إجازات رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه الإجازات بهدف منح الطلاب الفرصة للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الإسلامية الكبيرة، وكما ينص القانون على عودة الموظفين والطلبة إلى العمل ومقاعد الدراسة فور انتهاء هذه الإجازة، وينص القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية على منح المواطنين إجازات في المناسبات الرسمية التي تمر على البلاد، وجاء ذلك ضمن لائحة الإجازات في نظام العمل السعودي، وهي عبارة عن إجازات مستحقة لكافة الموظفون والعاملون في القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، كما يمكن التعرف علي إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي و الإجازات الرسمية في 2022.

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر

يعود الطلاب للدراسة بعد عيد الفطر 1443 بعد انقضاء إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس التي أصدر خادم الحرمين الشريفين تعديل بشأنها وحدد يوم العودة للمدارس الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو 2022م، أما إجازة عيد الفطر للطلاب 1443 من يوم 20 رمشان الخميس 21 أبريل حتى 7 شوال 1443.

ساعات عمل الدوائر الرسمية بعد العيد

يعود الموظفين في القطاع الحكومي إلى بداية الدوام الرسمي وفق ساعات وأوقات العمل كالآتي:

بداية دوام الدوائر الحكومية بعد العيد يوم الأحد 8 مايو 2022. ثم موعد دوام وزارة العدل يوم الأحد 8 مايو 2022. بداية دوام دوائر وزارة الداخلية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساءً من الأحد إلى الخميس والعطلة الرسمية يومي الخميس والجمعة. ثم دوام المدارس الحكومية والخاصة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 مساء. بداية دوام وزارة التعليم والتربية السعودية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً ويومي الجمعة والسبت عطلة رسمية. ثم دوام وزارة الحرس الوطني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء ما عدا الجمعة والسبت عطلة رسمية. بداية دوام وزارة الدفاع من الساعة 8.00 صباحا حتى الساعة 2.00 مساء ما عدا الجمعة والسبت عطلة رسمية. ثم دوام وزارة الصحة من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 2.30 مساءً ويومي الجمعة والسبت عطلة رسمية. بداية دوام وزارة الأوقاف الإسلامية السعودية من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 2.15 مساء ما عدا الجمعة والسبت عطلة رسمية.

اجازة عيد الفطر للبنوك

سيحظى موظفي البنوك في المملكة العربية السعودية على إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك 1443 هـ، فقد أعلن البنك المركزي السعودي عن موعد الإجازة المخصصة لعيد الفطر لعام 1443، حيث ستبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم 27 رمضان، وكما أنه سوف يعود الموظفين إلى الدوام في يوم 7 شوال، ومن الجدير بالذكر بأن أوقات عمل البنوك في المملكة طوال شهر رمضان هي بواقع 6 ساعات يوميا فقط، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.