التحقق من الضمان المطور sbis.hrsd للمستفيدين الجدد وخطوات التسجيل

التحقق من الضمان المطور، أحد أهم الخطوات التي يجب على المستفيدين الاستعلام بشأنها، والقيام بها في أقرب وقت، عقب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، خاصة وأن الموارد البشرية قد أعلنت، عن فتح باب التقديم للمستفيدين الجدد، خلال الفترة الحالية وحتى 31 أكتوبر 2022، من خلال رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد، وذلك عقب التأكد والتحقق من استيفاء كافة الشروط المطلوبة من المستفيد، سواء للمتقاعدين أو العزاب، وكذلك العزباء أو المطلقة، وبشكل عام يجب على المستفيد الذي يستعلم عن “كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي”، أن يقوم بتلك الخطوة وعمل استعلام اهلية الضمان المطور، عن طريق إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، أو بإجراء الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد، ويمكنك عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، أو الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية، وهو الأمر الذي يساعدك في خطوة التحقق من الضمان المطور، عن طريق الرابط الرسمي، أو عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي

إذا كنت قد تحققت من انطباق، شروط الضمان المطور للموظفين والنساء، أو الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، وأنك بالفعل مستحق لصرف راتب الضمان الاجتماعي، فيمكنك بكل بساطة، اتباع الخطوات التالية، لعمل استعلام اهلية الضمان المطور، كما يلي:

اذهب إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية. ثم قم بفتح رابط الضمان الاجتماعي الجديد. وبعدها اختر من القائمة أمامك “تبويب المعلقات”. وبعد ذلك افحص رصد أية مبالغ مالية تم إضافتها إلى حسابك الشخصي بالضمان. إذا ظهر أمامك رصيد مالي في الحساب، فاعلم أنك هكذا “مؤهل” لصراف راتب الضمان الاجتماعي بالفعل. وخلال أيام قليلة من الاستعلام، سوف تصلك رسالة نصية تخبرك أنه “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”. وعندما تصلك تلك الرسالة النصية، فهي تؤكد أن رقم حساب الآيبان الخاص بك قد تم تأكيده. وبعدها سوف تبدأ في سحب رصيد راتب الضمان الاجتماعي شهريًا عبر الآيبان.

تسجيل مستخدم جديد في الضمان الاجتماعي المطور