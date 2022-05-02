استعلام اهلية الضمان المطور sbis.hrsd للمستفيدين الجدد بالرابط الرسمي

استعلام اهلية الضمان المطور، لكافة المستفيدين الجدد 1443، يتم بخطوات بسيطة وسهلة، عبر رابط الموارد البشرية الرسمي، والذي تم إطلاقه حتى يستعلم المستفيدون عن أهليتهم، لصرف راتب الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الموارد البشرية قد أعلنت منذ أيام مضت، عن إعادة فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهو ما يتطلب التحقق من الضمان المطور، عن الأهلية لصرف مستحقات الضمان شهريًا، فإذا كنت تتساءل “كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي”، يمكنك عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، أو الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، من خلال الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد، أو استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط إن أردت، فكلها سبل رسمية ومضمونة لمعرفة الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية، أو يمكنك التواصل معهم عبر رقم الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

عقب أن تقوم بعمل تسجيل المستفيدين الجدد بالضمان، بعد أن تتأكد من استيفاء كافة شروط تسجيل المستفيدين الجدد بالضمان، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي، بحلول 31 أكتوبر عام 2022، يمكنك التحقق من الضمان المطور، إن كنت أحد المستفيدين منه بالفعل، وعمل استعلام اهلية الضمان المطور عبر الخطوات التالية:

قم بفتح رابط موقع وزارة الموارد البشرية. وبعدها اذهب إلى رابط الضمان الاجتماعي الجديد. وبعد ذلك اختر من الموقع أمامك “تبويب المعلقات”. ثم قم بفحص وجود أية مبالغ مالية تم رصدها في حسابك الشخصي بالموقع. في حال وجود رصيد مالي مكتوب أمامك، اعلم أنك الآن مؤهلا لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد. وانتظر بعدها وصول رسالة تأكيد الأهلية، عبر الجوال ونصها “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”. في حالة وصول الرسالة لك فهذا يعني أن رقم الآيبان المصرفي الخاص بك قد تم التحقق منه. وأخيرًا سوف يصلك راتب الضمان كمستفيد جديد من خلال رقم الآيبان الخاص بك.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور