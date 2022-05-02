شروط خدمة إعفاء من الراجحي والفئات المستثناة من الحصول عليها وطريقة التقديم. يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يضم البنك العديد من العملاء والتي تكتسب ثقتها من خلال تقديمه لمختلف العروض التي يرغب بها العميل. كما يعمل مصرف الراجحي على تطوير الخدمات التي يقوم بتقديمها بشكل دائم. وتتنوع خدمات الراجحي البنكية والمصرفية مابين قروض وتمويل وعروض وكذلك بطاقات إئتمانية وتسويقية عديدة. كما يقدم المصرف واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها وهي خدمة الإعفاء من سداد القروض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة وكذلك معرفة الفئات التي لايمكنها الحصول على الخدمة وطريقة التقديم للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي من إمكان.

شروط خدمة إعفاء من الراجحي

بنك الراجحي هو واحد من أهم البنوك وأكبرها وكذلك أشهرها التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يتميز المصرف بتقديمه الدائم للكثير من العروض التي تعمل على مساعدة العملاء في مختلف الحقول الحياتية. كما يقدم البنك خدمة هامة ومميزة أيضاً وهي إمكانية إعفاء العميل من سداد أقساط القروض المختلفة. ولكي يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة المميزة قد وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

في حالة وفاة العميل لا قدر الله

وكذلك في حالة إصابة العميل للعجز الكلي نتيجة لإصابة خطيرة

كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق التي يحددها البنك

ويشترط تقديم تقرير يثبت الحالة المادية للعميل وكذلك يوضح قيمة القرض الباقي على المقترض

كما يجب أن يرسل المريض صورة من التقرير الطبي الخاص به.

الفئات المستثناة من الحصول على الخدمة

كما حدد المصرف مجموعة من الفئات التي لا يمكنها التقديم للحصول على خدمة إعفاء من قبل البنك. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي:

في حالة كانت الوفاة بسبب انتحار

أو أن يكن السبب في الوفاة هو استخدام أحد الأسلحة

وكذلك عند الوفاة بسبب تناول الحبوب والمخدرة والكحوليات

وإذا كان العميل لديه أحكام قضائية لا يتم الموافقة على طلب الإعفاء.

طريقة التقديم للحصول على الخدمة