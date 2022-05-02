موعد عودة الدراسة بعد العيد وانتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن موعد عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت أن موعد بدء إجازة الطلاب من يوم 20 رمضان، والآن يبحث العديد من الطلبة عن موعد عودة الدراسة، لتحديد استعداداتهم للبدء في الدراسة، وسنوضح لكم اليوم موعد بداية الدراسة بعد عيد الفطر المبارك، وموعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.

موعد عودة الدراسة بعد العيد 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه من المقرر بشكل رسمي أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك في الفصل الدراسي الثالث بالمملكة بداية من يوم 20 رمضان 1443، والموافق 21 من أبريل 2022، وتستمر حتى يوم 7 من شوال 1443، وبذلك فإن الإجازة مدتها ستة عشر يوما كاملا، ليعود الطلاب إلى الدراسة يوم الأحد بعد العيد، تأتي تلك العطلة في إطار الخطة الزمنية لتقسيم الفصل الدراسي الثالث، وقد حددت الوزارة سابقا عدد أيام الدراسة والعطلات الرسمية، وعطلات نهاية الأسبوع، وكل التفاصيل الخاصة بهذا الفصل الدراسي.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443

تضع وزارة التعليم خطة دراسية محددة قبل بداية العام الدراسي، لتوضيح سير العملية التعليمية ومواعيد الإجازة بها، وأيضا بداية ونهاية كل فصل دراسي، ووفقا لخطة التقويم الدراسي، فإن موعد انتهاء الترم الثالث الحالي هو يوم ثلاثين من شهر يونيو، والموافق الأول من ذي الحجة، وينتهي في هذا التاريخ جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية من اختبارات الفصل الدراسي الثالث، ليأخذوا فترة راحة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث بدأ في المملكة العربية السعودية يوم العشرين من شهر مارس الماضي، والموافق السابع عشر من الشهر الهجري، وتم تحديد مدة الأسابيع الدراسية لكل فصل دراسي، وهي أربعة عشر أسبوع دراسيا، ولذلك فإن المتبقي من الفصل الدراسي الثالث إحدى عشر أسبوع تقريبا، ونقدم خالص الشكر لوزارة التعليم السعودية على جهدها المبذول لتحسين جودة التعليم والارتقاء بالنظام التعليمي في المملكة.