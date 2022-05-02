20,000 ريال بدون موافقة الكفيل بفترة سداد مجدولة 3 سنوات بدون رسوم إدارية

يرغب العديد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة التعرف على تمويل شخصي بموافقة فورية يفيدهم في تلك الفترة ويكون بشروط وضوابط ميسرة للجميع سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية وتلك الأشياء الهامة أصبحت متوفرة في شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث أتاحت التمويل الشخصي بمزايا مختلفة عن الشركات التمويلية الأخرى داخل أراضي السعودية ومنها الحصول على قرض بدون كفيل غارم مع توفير مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية على التمويل المناسب للعملاء من جميع الجنسيات المختلفة في السعودية.

الشروط التي تطلبها شركة اليسر للحصول على التمويل الشخصي

التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء من جميع الجنسيات المختلفة داخل أراضي السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي وبدون رسوم حتى 20 ألف ريال سعودي بعد تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر في المملكة ومنها:

يجب أن يكون المتقدمين لطلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل يبلغون من العمر 22 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير.

متاح للقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي حتى عمر التقاعد لديهم في القطاع لدى شركة اليسر.

شركة اليسر تطلب توفير فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر خدمة للعاملين فقط في القطاع الخاص داخل أراضي السعودية.

توفير كافة الضوابط والضمانات الأساسية اللازمة للموافقة الفورية على تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

التمويل في هذا العام متاح لجميع المواطنين السعوديين مع إيضًا غير السعوديين في المملكة العربية السعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كافة مميزات التمويل الأصغر من خلال شركة اليسر للتمويل