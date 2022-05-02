رقم واتساب الوليد بن طلال للمساعدات وجميع الأرقام المتاحة للتواصل والذي يبحث عنه الراغبين في التواصل المباشر مع الأمير، كما قام الأمير بإتاحة رابط لتسجيل طلبات للحصول على شقة سكنية لغير القادرين وسيارة، بتعاون مؤسسة الوليد الإنسانية مع وزارة الإسكان والمؤسسات الخيرية بالمملكة لتوفير عدد من الخدمات لغير القادرين من ابناء الوطن.

“رقم واتساب الوليد بن طلال للمساعدات” طلب معونة grants.alwaleed متابعة الطلب sakani.sa

يسعى الأمير الوليد ابن الأسرة الحاكمة، وهو حفيد الملك عبد العزيز آل سعود، إلى الاستثمار الأمثل في السوق السعودي والأسواق العالمية، وحسب مؤشرات المال لأغنياء المملكة تم الكشف عن قيمة أملاك واموال الأمير في جيع أنحاء العالم، وللأمير ملاءة مالية كبيرة لمساعدة القطاع الحكومي بالمملكة في العديد من المشاريع.

إطلاق مشروع 10 ألاف مسكن لغير القادرين في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاق رؤية 2030 التنمية لخطط تنمية المجتمع السعودي في السنوات المقبلة، ومن ضمن أهداف الرؤية هي تمكين الشعب لرفع أعداد تملك الوحدات السكنية والأراضي لترتفع نسب أصحاب الامتلاك السكني في المملكة للأعوام المقبلة، وتقوم الوزارة بتمكين غير القادرين من خلال توفير برامج لتسجيل دعم غير القادرين من أصحاب الضمان الاجتماعي أو غير لمشتركين فيه للحصول على أراضي سكنية وشقق منخفضة التكاليف أو مجانية عبر العديد من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخيرية.

مشاركة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية مع وزارة الإسكان

قام الأمير الوليد بالاشتراك مع خطط وزارة الإسكان واطلق تمكين توفير 10 ألاف مسكن لغير القادرين مجانا من خلال المؤسسة، كما تقوم أيضا بتوفير سيارات للذين ليس لديهم وفي احتياج لها، ووضعت المؤسسة عدد من شروط الحصول على الشقق والسيارات وألية خاصة للتسجيل.

شروط الحصول على مساعدة الوليد الإنسانية (شقة – سيارة)

يكون المتقدم من الجنسية السعودية على ألا يقل العمر عن 25 عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يزيد عن 3000 ريال.

يكون من فئة غير القادرين على شراء شقة أو سيارة.

يجب ألا يكون قد استفاد من خدمات المؤسسة من قبل، حيث يسمح له بالاستفادة مرة واحدة فقط.

يقوم بالخضع لقوانين تسلم الشقق والتي يكون من أهمها عدم التصرف بالبيع أو الهبة للشقة أو السيارة.

يخضع الحاصل على المساعدة على قوانين التوريث.

الاتصال لطلب مساعدة من المؤسسة الإنسانية للأمير الوليد (أرقام – مواقع)