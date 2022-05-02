تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي للرجال والنساء بالخطوات والشروط المتوفرة

تحرص الدول في جميع أنحاء العالم، على توفير كافة متطلبات مواطنيها، لتلبية تلك المتطلبات تعد حقوق المواطنين على دولتهم، في الدولة من خلال المسئولين فيها تسعى إلى توفير حياة تليق بالإنسان والآدمية، تشمل توفير مسكن ومأكل ومشرب وتعليم وعلاج والكثير من الأمور التي تحتاجها الإنسان لعيشه حياة تليق به، المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الدول التي تسعى في كافة المجالات لتلبية احتياجات مواطنيها السعوديين، حرصاً منها على توفير حياة تليق بالمواطن السعودي، فلذلك قررت الحكومة السعودية فرص جديدة لمنحة أرض الديوان الملكي للعام 1443 هجرية، نقدم لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بمنحة الأرض المقدمة من الديوان الملكي.

منحة ارض الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي منحة أرض مجانية يتقدم تقديمها للمواطنين السعوديين، ولكن يجب توافر أن تتوافر فيهم شروط وقواعد تم تحديدها من قبل المسؤولين في الديوان، يتم التقديم على المنحة من خلال بوابة ساكنة الخاصة بالديوان الملكي السعودي.

شروط التي يجب توافرها لكي تحصل على منحة أرض الديوان

حدد المسئولين في الديوان الملكي، شروط يجب توافرها في المتقدم لطلب المنحة، وذلك ضماناً لوصول الدعم الذي يقدمه الديوان لمستحقيه وجاء ترتيب الشروط كالآتي:

سعودي الجنسية: يجب أن يكون المتقدم بطلب منحة الأرض التابعة لديوان والديه سعوديين.

مقيم داخل السعودية: كذلك يجب على المتقدم أن يكون من سكان السعودية العربية مقيم بأي محافظة فيها ولا يعيش خارج الوطن السعودي.

لا يقدر على توفير سكن له: في حالة عدم مقدرة المواطن السعودي المقيم بالسعودية، على شراء شقة يسكن بها هو وعائلته فقهي هذه الحالة يتم الموافقة على طلبه عونا له على حياته وتسهيلاً على صعوبات الحياة.

عدم استفادته سابقاً من منحة أرض الديوان: يجب على المتقدم عدم وجود ما يثبت أنه قد استفاد من قبل بمنحة أرض مجانية من الديوان الملكي.

تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي

أعلن الديوان الملكي عن منحة أرض مجانية يحق الحصول عليها فيمن توفرت فيهم الشروط التي قررتها، وقد قررت تسجيل الطلب لمنحة الأرض المجانية إلكترونياً.