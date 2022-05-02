تمويل شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل، هذا نوع من القروض يعتبر من اهم الخدمات المصرفية التي عليها إقبال من قبل الكثيرين في المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين، تمويل بدون وظيفه وبدون كفيل يقدم لكل الأشخاص العاطلين عن العمل لمساعدتهم على حياه كريمه أو عمل أي مشروع صغير، وهذا التمويل يقدم من خلال شركة المرابحة للتمويل في المملكة، تقدم هذه الشركة قرض بدون وظيفه وبدون كفيل بشكل فورى مع تقديم تسهيلات كبيره لمساعدة هؤلاء الشباب لتقديم حياه كريمه لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، تمويل بدون كفيل وبدون وظيفه تمويل غير تقليدي سوف نتناول تفاصيله في السطور القادمة.

تمويل شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل

حكومة المملكة العربية السعودية دائما ما تسعى من اجل تقديم مساعدات ماليه لكل الشباب الذي لا يمتلك وظيفه وعاطل عن العمل، ونجد أن هناك عدد كبير من الشباب يرغب في الحصول على تمويل شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل ولكن لا يستطيع الحصول على هذا التمويل لصعوبة الشروط التي تضعها الجهة الممولة المقدمة لهذا القرض، وجاء قرض شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل لمساعدة كل الشباب العاطل عن العمل من خلال تقديم عنوان سكن خاص بهم وتحديث هذا العنوان كل شهر من خلال العنوان الوطني السعودي، بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل ولا وظيفه.

مميزات وتسهيلات للحصول على تمويل بدون وظيفه ولا كفيل

الشخص الغير عامل يحصل على تمويل شخصي بدون وظيفه وبدون كفيل ومنها يستفيد بمميزات وتسهيلات عديده، من هذه المميزات هي حصوله على فترة سداد بعد الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون وظيفه وهذه الفترة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى حصوله على تامين على الحياه حتى اخر يوم في تسديد هذا القرض، تلك المميزات لا يمتلكها الموظف الذي يحصل على قروض بضمان وظيفته ولكن يحصل على فترة سداد تصل إلى 12 شهر ولكن تمويل بدون ضمانات تصل إلى 5 سنوات، وهذه تعتبر ميزه في الحصول على قروض بدون وظيفه وبدون كفيل.