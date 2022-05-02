أطلب تمويل شخصي سريع من منصة سلفة 5000 ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

وفي ظل الظروف الصعبة في غلاء المعيشة والأسعار العالية والضغوط الكثيرة التي يمر بها جميع العالم والدول العربية، يقوم بنك سلفة بتقديم تمويل شخصي فوري وسهل 5000 ريال سعودي، وذلك لكي يساعد الشعب السعودي في مشاكل الحياة ولكي يتم تلبية الاحتياجات والمصالح الشخصية، حيث أن التمويل الشخصي والحصول على مبلغ 5000 ريال بدون تحويل الراتب أو تحويل الكفيل، بحيث أن يعتبر منصة سلفة من أهم الكثير من البنوك السعودية الكبرى التي تتواجد في المملكة السعودية، وجميع تعاملاتها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بإضافة إلى أن شروط التمويل تكون متوافقة وسهلة مع جميع مواطنين السعودية.

خطوات التقديم تمويل شخصي من منصة سلفة خمسة الأف سعودي.

ومن الممكن أن تقدم طلب إلكتروني لكي يتم الحصول على تمويل شخصي بمبلغ خمسة آلاف ريال سعودي من بنك السلف والخطوات هي:

نقوم بعملية تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة. ثم تظهر لنا أيقونة مكتوب عليها إنشاء حساب جديد، نقوم بالضغط عليها. سوف تظهر أمامنا الكثير من الخيارات، ونقوم بالضغط على اختيار التمويل الشخصي. سوف يطلب أننا نقوم بإدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف والاسم والبريد الإلكتروني والبعض من البيانات الأخرى. نقوم بتحديد مبلغ للتمويل الشخصي الذي ترغب في الحصول عليه. ويتم تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل. ثم نقوم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط المذكورة على الشاشة. نتحقق من صحة بياناتك التي أدخلتها. ثم نضغط على تقديم للتمويل.

شروط للحصول على التمويل الشخصي

وقامت منصة بنك سلف بوضع بعض الشروط السهلة لإتمام تقديم طلب التمويل الشخصي، وتلك الشروط تتمثل في الآتي: