نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها فى مكة وموعد تنفيذ هدد أحياء مكة العشوائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاحياء العشوائية التي سيتم ازالتها فى مكة وموعد بداية هدد احياء مكة العشوائية وتفاصيل عمليات الهدد والتي ستخضع للتطوير تحت اشراف امانة مدينة مكة المكرمة وذلك بسب عدم خضوع مباني تلك الاحياء العشوائية فى مكة لأسس معمارية معتمدة من البلديات وغالبية المباني لا يوجد لها تراخيص وتنعدم الخدمات فيها ولا يوجد بنية تحتية تخدم سكان تلك المناطق العشوائية مما تسبب فى تدني مستوى التعليم والصحة بسبب الارتفاع الكبير فى الكثافة السكانية وأصبحت تلك المناطق تشكل خطر على الامن العام فى المملكة وذلك يرجع لانتشار معدلات الجرمية وتجارة المخدرات فى تلك المناطق التي تفتقر الى التخطيط العمراني المنظم.

أسماء الاحياء العشوائية التي سيتم ازالتها فى مكة

اكدت امارة منطقة مكة المكرمة ان عملية إزالة الاحياء العشوائية فى المدينة مستمرة بعد شهر رمضان واجازة العيد مباشرة وسيتم إزالة 34 حي عشوائي فى مكة وأسماء الاحياء الصادر لها صدر لها إزالة فى مكة هي:

حي النزهة.

ثم حي السلامة.

كذلك حي مدائن الفهد.

أيضا حي بني مالك.

وحي الورود.

ثم حي مشرفة الجامعة.

وبعد ذلك حي الرحاب.

بالإضافة لحي العزيزية.

واحياء الروابي والربوة.

ثم احياء المنتزهات والعدل والفضل.

وحي ام السلم والكيلو 14 الشمالي.

تفاصيل عمليات الهدد فى مكة

تبدأ عمليات الازالة فى مكة بإعلام قاطني الاحياء العشوائية بقرار اخلاء الاحياء العشوائية فى مكة ويتم تركهم لمدة لا تقل عن عشرة أيام وبعد ذلك يتم البدء فى فصل الخدمات عن المنطقة مثل المياه والكهرباء والغاز وغير ذلك من الخدمات الحكومية فى المنطقة لتبدأ عمليات إزالة المباني فى الحي وتبدأ عمليات رفع الأنقاض بالتزامن مع عمليات الازالة ليتم تسليم الحي الى لجنة التطوير وذلك من اجل البدء فى تصميم البنية التحتية للمناطق إيذانا ببدء التطوير وانشاء مناطق سكنية ملائمة ومتطورة تناسب مخطط رؤية المملكة 2030.

موعد هدد الاحياء العشوائية فى مكة

تم بدء موعد هدد الاحياء العشوائية قبل شهر رمضان مثل النزهة والسلامة بالإضافة لمدائن فهد وتستكمل باقي عمليات الازالة بعد اجازة العيد كما سيتم الانتهاء من باقي الاحياء العشوائية المتبقية بعد شهر رمضان بمدة ثلاثين يوماً وسيتم ابلاغ سكان المناطق المزال قبل البدء بمدة عشرة أيام قبل موعد تنفيذ الازالة وتستكمل اللجنة استقبال طلبات تعويض إزالة الاحياء العشوائية.