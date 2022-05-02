نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تحتاج إلى تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض فان عليك متابعة هذه السطور من اجل معرفة الشروط التي يجب توافرها في هذا الشان، والكيفية التي توجب الحصول على هذا التمويل وما يحققه من مزايا تجعل الكثير من العملاء يعمل كل منهم على التسجيل في المصرف أون لاين والاستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها من التمويل العقاري والشخصي، بالإضافة إلى خدمات الفيزا وإيداع الأموال.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يستطيع العميل الحصول على تمويل شخصي في ثواني عبر موقع بنك الرياض، وهذه خدمة ضمن خدمات البنك للأفراد، كما يقدم تمويل عقاري لشراء شقة أو منزل، وقروض، وفرص كبيرة لعملاءه، ولحصول على التمويل الشخصي عليك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك أون لاين.

ثم الدخول في القائمة الرئيسية والضغط على أيقونة طلب منتجات.

ثم الضغط على التمويل الشخصي “تورق”

بعد ذلك كتابة كافة البيانات اللازمة في الأماكن المخصصة لها مع كتابة مبلغ التمويل الشخصي ومدة السداد.

القيام بإرفاق ما يكون من أوراق رسمية مطلوبة ثم الموافقة على الحكام والشروط بعد قراءتها جيدا.

كتابة رمز التأكيد وانتظار رسالة على الجوال بقبول الطلب.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب مع وجود التزامات

يستطيع المقيم الاستفادة من خدمات التمويل بصورة رسمية عند توافر عدد من الشروط أشار إليها المصرف تختلف باختلاف وظيفة العميل وكونها تابعة إلى القطاع الحكومي في المملكة أو القطاع الخاص، أو كون العميل خاضعا لإحدى الوظائف المهنية المتخصصة أو للشركات الكبرى، حيث تتفق هذه الشروط في عمر المتقدم للتمويل والذي يجب أن لا يقل عن 22 عاما مع الاختلاف في مبلغ صافي راتب العميل.

قرض شخصي للمقيمين بدون تحويل للراتب

يمكن للموظف في كل من القطاع الحكومي السعودي وقطاع الشركات الكبرى، الاستفادة من برامج التمويل الشخصي الخاصة ببنك الرياض إذا كان صافي الراتب الذي يحصل عليه هو 5.000 ريال سعودي.

أما إذا كان العميل خاضعا إلى القطاع الخاص فان صافي الراتب يجب أن لا يقل عن 8.000 ريال سعودي.

مع إمكانية تحويل الراتب إلى المصرف عن طريق نظام سريع وما يحمله من مزايا للمستفيد.

حاسبة تمويل بنك الرياض

تساعد حاسبة تمويل شخصي التي يقدمها مصرف الرياض للعملاء على التعرف على كافة الاحتياجات التي يحتاج لها المصرف، مع الاستفادة من ما يقدمه البنك في شان هذا المنتج التمويلي من تسهيلات، بالإضافة إلى إمكانيه معرفة الاحتياجات والشروط الخاصة بتمويل السيارات والتمويل العقاري.