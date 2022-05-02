نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأداء الوظيفي للكادر الإداري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن الأداء الوظيفي للكادر الإداري ، عبر منصة نور الرقمية ، وهو مدار حديثنا اليوم حيث نتعرف علي الخطوات المتبعة في طريقة الاستعلام عبر نظام نور ، كما نستعرض لكم نموذج تقييم الأداء الوظيفي من فارس التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة ، كما نستعرض لكم أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس للمعلمين ، كما نستعرض خطوات إضافة العنوان الوطني علي منصة فارس ، كما تقدم منصة فارس إمكانية الاستعلام عن الترقيات الخاصة بالمعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التعليم السعودي.

الاستعلام عن الأداء الوظيفي للكادر الإداري

يستطيع المعلمين والمعلمات من الكادر الإداري والتابعين لوزارة التعليم السعودي الاستعلام عن الأداء الوظيفي الخاص بهم كالآتي :

أولاً الدخول إلي رابط منصة نظام فارس التعليمية. وضع بيانات المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالموظف. المتابعة بعد ذلك باختيار المستكشف لعرض الصلاحيات. تقوم بعدها بالضغط علي خيار صلاحية بياناتي. من هذه القائمة تحدد الملف الشخصي. سيتم استعراض بيانات تقييم الأداء الوظيفي ” العام والمعدل فقط “.

خطوات إضافة العنوان الوطني في نظام فارس

يمكن إضافة العنوان الوطني داخل ملف المعلم في نظام فارس بالخطوات التالية :

عن طريق حساب الموظف في نظام فارس.

نقوم بعرض الصلاحيات من خلال المستكشف.

نحدد الخدمة الذاتية للموظف.

نقوم باختيار قائمة الاستعلامات.

منها نضغط علي البيانات الأساسية للموظف.

من تلك القائمة عليك اختيار زر إضافة بجانب العنوان الرئيسي.

عليك ملأ كافة البيانات الخاصة بالعنوان.

ثم تضغط علي التالي ثم تضغط تقديم.

وإن كان هناك عنوان سابق داخل البيانات سيظهر لك زر تحديث بدلاً من زر إضافة لتستطيع من تعديل البيانات.

خطوات الاستعلام عن درجة الأداء الوظيفي للمعلم في نظام نور لا تختلف عن نظام فارس ، ويمكن دراسة ادارة وتقيم الاداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق management books

خدمات نظام فارس

بالاضافة لاستعلام درجات الاداء لكافة الموظفين يقدم نظام فارس الإلكتروني العديد من الخدمات للمعلمين بالمملكة مثل :