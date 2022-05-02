موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال وشروط استحقاق الضمان وأسباب توقفه

موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين؛ حيث أنهم ينتظرون موعد صرفه قبل عيد الفطر المبارك، ويعد معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ مادي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة والأشد احتياجا ممن تتوافر لديهم الشروط التي وضعتها الوزارة، وذلك بعد دراسة دقيقة للحالة والتأكد من استحقاقها وذلك من خلال التقديم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومع اقتراب عيد الفطر يتمنى الكثير صرف الضمان لتلبية احتياجات الأسرة لشراء ما يلزمهم.

موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعي يكون صرفه في شهر شوال؛ حيث يتم إيداع المبلغ في شهر رمضان ليتم صرفه في موعد أقصاه أول يوم من شهر شوال الموافق 2 مايو 2022 وبالطبع إذا صادف اجازة رسمية فيتم تقديمه أو تأخيره.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للأشخاص المتقدمين للضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط الآتي:

الشرط الأساسي للحصول على الضمان الاجتماعي أن يكون الشخص متمتع بالجنسية السعودية.

كما يتم استثناء زوجة وأرملة ومطلقة الزوج السعودي واليتامى من هذا الشرط.

يجب على المتقدم للضمان أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للضمان.

يجب ألا يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي لديه أصول ذات قيمة عالية.

ينبغي أيضًا أن يكون المتقدم تتوافر لديه شرط التعليم والرعاية الصحية للأولاد.

لا يجب أن يكون المتقدم من مقيمي دار الإيواء التي ترعاها الحكومة.

حالات إيقاف صرف راتب الضمان المطور

يتم وقف صرف راتب الضمان المطور لمن تنطبق عليهم الحالات التالية: