تمويل نقدي فوري للعاطلين الشروط و اهم المزايا للتمويل

في الآونة الأخيرة وجدنا أن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قام بإطلاق مبادرة تمويل نقدي فوري للعاطلين، فهذه المبادرة تهدف إلى تشجيع كل مواطن سعودي على فتح مشروع خاص به يستطيع من خلاله أن يعيش في مستوى مادي مريح، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

تمويل نقدي فوري للعاطلين

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر كل متقدم لهذه المبادرة، وإليكم هذه الشروط بالشكل الآتي ذكره:

لابد أن يصل الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى حوالي 18 سنة، بينما يقدر الحد الأقصى لعمره بحوالي 65 سنة.

كما يجب أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني خاص به.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يصل الحد الأقصى من دخله الشهري إلى حوالي 20 ألف ريال سعودي.

أن يصل الحد الأقصى من دخله الشهري إلى حوالي 20 ألف ريال سعودي. علاوة على ذلك يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تفيد بصلاحية ممارسته العمل الحر.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تفيد بصلاحية ممارسته العمل الحر. كما يجب أن تكون هذه الشهادة موثقة من قبل جهة حكومية.

أهم مزايا مبادرة تمويل نقدي للعاطلين

إن النجاح التي حققته تلك المبادرة في وقت وجيز لم يأت من فراغ بكل تأكيد وإنما أتى ذلك بسبب المزايا التي تتصف بها تلك المبادرة، ومن أهمهما الآتي ذكره:

تقدر القيمة المادة للتمويل النقدي الفوري بحوالي 120 ألف ريال سعودي، فهذه أقصى قيمة مادية تصل إليها مبادرة التمويل النقدي.

وتصل الفترة الزمنية الخاصة بسداد القرض الفوري للعاطلين إلى حوالي 40 شهرًا، وهذه أقصى فترة سداد.

وهناك رسوم مالية يضعها البنك على هذا التمويل، فيقدر مجموع هذه الرسوم بحوالي 4 آلاف ريال سعودي.

وعند وفاة صاحب المبادرة أو عجزه عن العمل. فهنا يتم إعفائه بصورة مباشرة من سداد الأقساط، فهذا الأمر يعد من أبرز مميزات تلك المبادرة على الإطلاق.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل توضيحي عن كل ما يدور حول مبادرة تمويل نقدي فوري للعاطلين. فهذه المبادرة تم إطلاقها لمساعدة العاطلين وتحفيزهم على العمل بشكل حر. لكن يجب أخذ كافة الشروط التي عرضناها في عين الاعتبار. حتى لا تفشل عملية التقديم والاستفادة من مميزات تلك المبادرة.