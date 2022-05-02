قرض منتج آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التسليف

أحصل الآن على قرض آهل بدون كفيل لموظفي الحكومة ولجميع المواطنين السعوديين بدون فوائد بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية حيث وفر البنك هذا التمويل بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل المناسب حتى مبلغ 60,000 ريال سعودي بدون هامش ربح من البنك ولكن تحت ضوابط وشروط محددة حيث يمنح قرض منتج آهل السعودي لجميع المواطنين السعوديين الذين حصلوا على تمويل إجتماعي سابق من البنك مثل تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف ثم بعد ذلك يصبح لهم الحق في التقديم الإلكتروني على منتج آهل التابع إلى بنك التسليف ولكن يسمى حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة ويتم الآن التقديم للحصول على قرض آهل بدون فوائد مالية وبلا رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين عن طريق البنك في السعودية.

شروط التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل الآن في السعودية

وفر بنك التنمية الاجتماعية أهم تمويل لمساعدة الأسر الأكثر أحتياجًا في المملكة الآن حيث تقدم لهم منتج آهل السعودي بالمملكة بدون دفع أي فوائد مالية وبلا رسوم إدارية بأقساط شهرية مرنة حتى ستون شهر كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ولمن يتحقق ذلك الأمر في الفترة الحالية بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة كالتالي هنا :

يشترط توفير راتب شهري ثابت لا يتعدى الحد الأقصى للدخل الشهري وهو 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين من خلال منتج آهل لابد من توفير موافقة الكفيل الغارم ماعدا جميع العاملين في القطاع الحكومي غير مطلوب منهم توفير ذلك.

كذلك لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يزيد عن 70 عام بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

توفير كذلك سجل ائتماني مناسب لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير قبل التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض منتج آهل السعودي

قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم القروض المتاحة بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري الميسر لفترة طويلة حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل الشخصي بتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء السعوديين لذلك سوف نوضح لكم أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى بنك التسليف كالتالي بكل التفاصيل الجديدة: