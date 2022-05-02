موافقة فورية 50,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتبك لدى إمكان للتمويل

للحصول على موافقة فورية من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة لهذا التمويل الشخصي السريع حيث تقدم شركة إمكان أفضل تمويل شخصي فوري في السعودية الآن حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية وليس فقط فهناك الكثير من الخصائص والمزايا التمويلية لدى تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية كما وفرت التقديم عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون تحويل الراتب بأقساط شهرية ميسرة حتى 50,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على تمويل شركة إمكان

وفرت الشركة التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري كأحد أهم المزايا التمويلية المتاحة عبر شركة إمكان للتمويل وقد تم تخصيص ذلك التمويل للمواطن السعودي حيث يصل مبلغ التمويل للأفراد حتى 50,000 ريال ولكن بعد تطابق جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتمويل الشخصي بالمملكة كما يلي بالتفصيل اليوم:

يشترط التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي قد يبدأ من 4000 ريال سعودي بموافقة فورية من شركة إمكان.

كذلك يحتاج التمويل توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام عبر شركة إمكان.

إيضًا التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل يطلب توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على ذلك التمويل.

فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتعددة عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة