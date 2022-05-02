كيفية التواصل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد القروض

التواصل مع الملك سلمان عبد العزيز يكون عبر الديوان الملكي حيث تعتبر أهمية التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز من أهم الوسائل التي تعمل على حل المشاكل سواء المشاكل الأسرية أو مشاكل العمل الخاصة بكل مواطن في المملكة العربية السعودية فيتم ارسال رسالة نصية من قبل المواطن السعودي أو غير السعودي المقيم بالمملكة العربية السعودية عن طريق المكتب السعودي وذلك من خلال هاتف المحمول أو الرسائل الإلكترونية عبر البريد أو من خلال مواقع السوشيال ميديا سواء عن طريق الواتس اب وتعتبر تلك الطريقة من أسرع الطرق للوصول بالملك سلمان بن عبد العزيز وسوف نوضح خلال هذا المقال طرق التواصل للملك والخطوات المطلوبة.

طريقة التواصل بالملك سلمان بن عبد العزيز

يكون التواصل بالملك سلمان بن عبد العزيز من خلال الديوان الملكي المقر بالمملكة العربية السعودية لحل مشكلة المواطن المطلوبة ويكون ذلك من خلال الاتصال على الرقم التالي ٨٠٠٤٠٠٠٠٠ وذلك من خلال مواعيد محددة ومضبوطة من الساعة الثامنة مساءًا إلى الساعة الثانية عشر صباحًا فمن خلال تلك الفترة متاح لكل مواطن إرسال المشكلة المراد حلها وفي غير تلك المواعيد يكون الديوان الملكي مغلق.

طريقة التواصل خلال الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي هو الجهة التنفيذية القائمة بالمملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها التواصل بالملك سلمان بن عبد العزيز وسوف نوضح خطوات التواصل خلال النقاط التالية

يتم الدخول على محرك جوجل واختيار طريقة التواصل خلال تلك الموقع سواء يتم كتابة التواصل عبر الديوان الملكي واختيار ذلك.

نقوم بإدخال البيانات المطلوبة من اسم ووظيفة وعمر وجنسية وبطاقة هوية وكافة البيانات الموجودة.

يتم إدخال صورة واضحة للمواطن.

بعد ذلك نقوم بإدخال الطلب أو عرض المشكلة خلال الديوان الملكي.

نقوم بالنقر على إرسال وننتظر الرد خلال اقرب وقت ممكن.

طريقة التواصل عبر البريد الإلكتروني

فمن الممكن أيضًا إرسال بعض البيانات خلال البريد الإلكتروني للوصول إلى الديوان الملكي وذلك عن طريق