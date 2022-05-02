نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية على الأجهزة وتخفيضات تصل لـ50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة العثيم هي شركة عامة مدرجة في السوق السعودي وهي ثاني أكبر سلسلة أسواق من حيث المبيعات والتي توفر جميع مستلزمات الأسرة السعودية من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية.

عروض أسواق العثيم على الهواتف المحمول

متوفر جوال تكنو كي جي 8 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي.

متواجد جوال لافا واي 40 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي.

متاح جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية

خصم كبير على مكنسة جيباس الكهربائية.

تخفيض على صانع طعام مقدم من هومر.

متواجد خلاط يدوي مقدمة من أي تي سي.

يوجد تخفيض على مقلاة بطاطس ديجيتال مقدمة من شركة دوتس بقوة 1800 وات.

متوفر قدر كهربائي مقدم من السيف بسعة 8 لتر.

خصم كبير على ميكرويف مقدم من كليك أون بسعة 20 لتر.

تخفيض على صانعة بيتزا وخبز مقدمة من جي في سي.

متاح قطاعة خضار مقدمة من أي تي سي.

متواجد قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 10 لتر.

متوفر فرامة مقدمة من أي تي سي.

يوجد تخفيض على مضرب بيض مع عجانة مقدم من كولين.

متاح خلاط مقدم من كولين بقوة 350 وات.

خصم على قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة هومر.

متوفر قطاعة خضار مقدمة من مولينكس.

خصم خاص على صانع ساندوتش مقدم من أي تي سي.

عروض أسواق العثيم على الشاشات

متوفر شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K ألترا إتش دي.

تخفيض على شاشة أورو إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K.

يوجد خصم كبير على شاشة إمبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت إتش دي 4K.

متوفر شاشة أورو إل أي دي سمارت بحجم 55 بوصة.

متواجد شاشة سهم إل أي دي سمارت بحجم 55 بوصة 4 كي.

متاح شاشة سوبر جنرال إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة 4 كي.

تخفيض على شاشة إمبيكس إل أي دي بحجم 32 بوصة إل إيه دي.