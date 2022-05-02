نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية في مختلف مدن المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية ، نحتفل بأول يوم في رمضان، وفي غمضة عين نجد أنفسنا نودع أعظم شهور العام، يتركان بودع مبهج ويدخل في قلوبنا مشاعر السرور والبهجة، مثل الفرحة بأداء صلاة العيد ومظاهر الاحتفال التي تعقب أداء الصلاة، والتي وإن اختلفت من دولة لدولة لا تزال قائمة، وبعد استطلاع هلال شهر شوال في السعودية، ومعرفة أول أيام العيد، أصبح الجميع يبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية، والذي يختلف موعد أداؤها من مدينة لأخرى، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية

فور الإعلان أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، صرحت الجهات المعنية أن الصلاة ستقام كما جرت العادة في كل عام.

ولا صحة للأنباء المتداولة عن إلغاؤها بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن شددت أن الصلاة ستقام وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة حرصًا منها على صحة المواطنين.

داعين من الله تقبل صالح الأعمال، ولأن الجميع يحرص على أن يفوز بفضل صلاة العيد التي تأتي بثوابها الكبير، وإحياء سنة نبينا ﷴ ﷺ، من الاغتسال، والتطيب بالعطور، واستخدام السواك، وارتداء الملابس الجديدة، وتنظيف الأظافر، وقص الشارب.

والخروج من طريق والرجوع من طريق آخر، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغيرها من الأمور التي تجلب الحسنات وتقربنا إلى الله.

هذا بخلاف مشاعر الفرح والسعادة التي يشعر بها الكبار قبل الصغار، ولقد تم الإعلان موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية كالآتي:-