موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 ميعاد صلاة العيد في كل المدن السعودية

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تعتبر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية من اكثر الموضوعات التي تهم مجموعة مميزة من المتابعين في الوقت الحالي، بعد زيادة الطلب في معرفة توقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية عبر محرك جوجل للبحث، حيث تعد الصلاة من اهم شعائر قيام ليلة العيد وتعبتر اساسها المميز الذي ينتظرها المسلمين من العام للآخر، وتنشر البهجة والسرور والسعادة في قلوب المصلين من الصغار والكبار، وبهذا نستعرض معكم موعد صلاة العيد عبر هذا التقرير.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443
وفي يوم الاثنين 2 مايو 2022 م، الموافق الأول من شهر شوال هجرياً تبدأ أولي ليالي عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية وفقا لما تم الإعلان عنه، وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية بحيث يكون عقب شروق الشمس بربع ساعة، وذلك بحسب التوقيت المحلي لـ أم القرى، علي الجانب الآخر تقام صلاة العيد من خلال ركعتان فيها نقوم بالركعة الأولى 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي سياق متصل الركعة الثانية يُكبر 5 تكبيرات بدون تكبيرة القيام والركوع.
- تكون صلاة عيد الفطر في مدينة عرعر في تمام الساعة 5:45 صباحاً.
- بينما تقام صلاة عيد الفطر في مدينة تبوك في تمام الساعة 6:10 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022 تبدأ في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
- تقام صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:08 صباحاً.
- المدينة المنورة في تمام الساعة 6:04 صباحاً.
- صلاة عيد الفطر في مدينة الدمام السعودية في تمام
ميعاد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 1443
وفي السطور التالية نوضح لك مزيد من مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في العديد من محافظات المملكة العربية السعودية المختلفة وهي علي النحو التالي.
- مدينة نجران السعودية في تمام الساعة 5:57 صباحاً.
- الباحة في تمام الساعة 6:05 صباحاً.
- مدينة حائل في تمام الساعة 5:51 صباحاً.
- و مدينة سكاكا في تمام الساعة 5:57 صباحاً.
- أما عن مدينة بريدة في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
- بينما تكون صلاة عيد الفطر في مدينة جازان في تمام الساعة 6:05 صباحاً.
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