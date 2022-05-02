نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 موعد ووقت بدء صلاة العيد بكافة المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية اليوم هو السؤال الأكثر أهمية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يبحث المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر كلٍ على حسب المنطقة والمحافظة التي ينتمي إليها والمقيم بها، ولم يتبقى على بدء صلاة العيد من الآن سوى القليل، لذلك قمنا بتوفير مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافظات والمدن الرئيسية بالمملكة، وذلك بعد إعلان نتيجة استطلاع هلال شوال وتحديد اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على المسلمين والمسلمات بالخير والأمن والأمان، ومن خلال المقال يمكن التعرف على وقت صلاة عيد الفطر في المملكة، والحصول على رسائل تهنئة عيد الفطر أو رسائل عيد الفطر لتقديم التهاني والتبريكات للأحبه والأهل.

متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية 1443

حددت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بتاريخ 2 مايو 2022م أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال مساء السبت الماضي، وأعلنت أن الأحد هو المكمل والمتمم لعدة شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الاثنين الموافق لتاريخ الثاني من شهر مايو لعام 2022م هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال للعام الهجري 1443هـ.

وقد توجه خادم الحرمين الشريفين بالتهنئة للأبناء والبنات والإخوان والأخوات المواطنين والمقيمين بالمملكة، ولكافة المسلمين والمسلمات في ربوع الأرض بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر عيد الفطر من أهم وأعظم المناسبات الدينية الذي يحظى على اهتمام كافة المسلمين، كما يحرص الكثير في أداء صلاة العيد بالساحات والجوامع، لذلك قمنا بتوفير موعد صلاة عيد الفطر في المدن السعودية بالجدول التالي:

م المنطقة التوقيت م المنطقة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:04 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:01 صباحاً 3 الرياض 5:33 صباحاً 4 بريدة 5:41 صباحاً 5 الدمام 5:17 صباحاً 6 أبها 5:58 صباحاً 7 تبوك 6:08 صباحاً 8 حائل 5:49 صباحاً 9 عرعر 5:46 صباحاً 10 جازان 5:59 صباحاً 11 نجران 5:52 صباحاً 12 الباحة 6:00 صباحاً

صلاة عيد الفطر المبارك 1443

تبدأ صلاة عيد الفطر للعام الهجري الجاري بعد شروق شمس اليوم الاثنين الموافق لتاريخ الثاني من شهر مايو 2022م بربع ساعة، وقد أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ توجيهاً لفروع الوزارة بكافة المناطق والمحافظات بمراعاة الحالات المناخية التي تشهدها بعض المناطق من هطول للأمطار.

وبناءً على ذلك، يجب إقامة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام بالجوامع فقط دون المصليات المكشوفة، حيث كانت بالعام الماضي قد أصدرت بيانات بضرورة التوسع في أماكن الصلاة، ولكن هذا العام حددت صلاة العيد فقط بالجوامع وذلك بالمناطق التي قد يكون بها أمطار مراعاةً للمصلين، كما يجب مراعاة إقامتها بالمصليات بالمناطق التي لا تشهد أمطاراً، ومن يرغب في معرفة متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية 2022م، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق.