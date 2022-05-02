نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض 2022.. العاصمة الكبرى تُجهز 1655 مصلى وجامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض 2022 أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد. فالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فيها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة. وكل ما يشغل أذهانهم في ذلك التوقيت هو البحث عن موعد صلاة العيد في الرياض 1443 وأماكن إقامتها التي حددتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية لتأمين المصليين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا ومنع انتشاره بينهم. كما ترغب السيدات معرفة فضل صلاة العيد للمرأة وإقامتها في المنزل أو في المسجد.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض 2022

أكد عبدالله بن نشاط السبيعي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض 2022 في جميع الجوامع والمصليات التى تم تجهيزها لاستقبال صلاة عيد الفطر في السعودية. عقب شروق الشمس بـ 15 دقيقة أي في تمام الساعة 05:33 صباحًا وفق تقويم أم القري.

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض السعودية، استعدادات صلاة العيد في الرياض 1443 بتجهيز 1645جامعاً، و10 مصليات من المصليات المكشوفة. في مختلف أنحاء محافظات ومراكز المنطقة.

أماكن صلاة العيد في الرياض

من المحدد إقامة صلاة العيد في الرياض في العديد من المصليات المكشوفة التى كشفنا عن عددها فهى تنتشر في الأحياء الآتية:

حي الشفاء

السويدي

حي الفريان

حي منفوحة القديمة

الربوة

حي المصانع

الفواز

ضاحية الحائر

حي منفوحة

جميع الجوامع بمدينة الرياض

فضل صلاة العيد للمرأة

لا فرق بين فضل صلاة العيد للمرأة أو الرجل. فهي إحدى شعائر الإسلام الظاهرة وفيها شكر لله عز وجل على إكمال طاعته في صوم رمضان وانتشار المحبة والرحمة والسعادة بين المسلمين. وخير ما جاء عن صلاة العيد للمرأة يسن عن أداء صلاة العيد في البيت أو حضور صلاة العيد.

فعن أم عطية قالت: (كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ).

وينص الحديث عن أن هناك دلالة حول صلاة العيد للمرأة وخروجها حتى لو كانت حائضاً. ليرى جميع المسلمين ودعائهم بالخير.