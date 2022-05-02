نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين والطريقة الخاصة بتغيير البيانات وتعريف الرواتب في المقال التالي

قدمت الحكومة بالمملكة العربية السعودية منصات الكترونية خدمية منها منصة نور لكى تقدم خدماتها للطلاب ولاولياء الامور وللمعلمين وكما قدمت منصة فارس كذلك تقدم العديد من خدماتها للعملية التعليمية وللمعلمين حيث يعد نظام فارس واحد من أهم المنصات الإلكترونية التي تم تخصيصها للمعلمين والمديرين والعاملين في قطاع التربية والتعليم، فقد تم تأسيس ذلك النظام ليساهم في توفير الكثير من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المعلمين حيث تقوم بالتخفيف عنهم بدلاً من الذهاب إلى إدارات التعليم، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل فى منصة فارس للخدمات الذاتية ونوضح كذلك كيفية تغيير البيانات بنظام فارس الجديد وكذلك نوضح كيفية التعريف بالراتب، فقد قامت المنصة بعمل العديد من الخدمات فمن خلالها أصبح من الممكن أن يقوم المعلمين بإرسال طلباتهم بشكل إلكتروني والقيام بتعديل بيانات الطلبات الجديدة، ويمكنك أيضا تقديم طلب الإجازات. كيفية التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة: ادخل على رابط بوابة فارس الإلكترونية.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم باختيار أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

ثم عليك بإدخال رقم السجل المدني.

انتظر سوف يطلب منك إدخال رقم الآيبان المذكور مع راتب الموظف.

ثم عليك بإدخال البيانات المطلوب إدخالها (رقم البريد الإلكتروني، رقم الجوال).

انتظر سوف يظهر أمامك رمز التحققثم تقوم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تنفيذ.

ثم تقوم بالدخول إلى صفحة التسجيل

ثم عليك بالضغط على أيقونة تفعيل المستخدم.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية ثم الضغط على ايقونة إرسال.

واصبح الان بعد تلك الخطوات انك قد تم تسجيلك في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة. كيفية تغيير البيانات في نظام فارس الجديد : ادخل على رابط بوابة نظام فارس الإلكتروني.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

ثم عليك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتظر سوف يظهرأمامك الرقم المرئي ثم تقوم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ضرورة اختيار خيار صلاحية البيانات.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة المؤهل .

انتظر سوف تظهر أمامك جميع المؤهلات ثم تقوم باختيار مؤهلك.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة تغييرها

رفع المستندات والوثائق المطلوبة

الضغط على ايقونة إضافة.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تطبيق. عمر شويل - جدة نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين والطريقة الخاصة بتغيير البيانات وتعريف الرواتب - ثقفني

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