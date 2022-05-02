عيدكم مبارك.. موعد صلاة العيد 2022 في المدينة المنورة ومكة وباقي مدن السعودية

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عمر شويل - جدة يزداد البحث حول موعد صلاة العيد 2022 في المدينة المنورة ومكة وباقي المدن السعودية، وذلك مع دخول عيد الفطر المبارك 2022 اليوم الاثنين عقب استطلاع هلال شهر شوال من قبل اللجان الشرعية في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت كذلك بدورها عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مختلف أنحاء المملكة سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة وكذلك في الرياض وفي مختلف أنحاء البلاد.

موعد صلاة العيد 2022 في المدينة المنورة

يحرص الكثيرين على أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد والمصليات الخاصة بأداء الصلاة، حيث تعتبر صلاة العيد من أهم صور ومظاهر الاحتفال بالعيد، وتقام صلاة العيد في المدينة المنورة بالعديد من المساجد والساحات وعلى رأسها المسجد النبوي الشريف والذي يحرص الكثيرين على أداء الصلوات فيه.

وبالحديث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المدينة المنورة فتقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة وفى تمام الساعة الـ 06:01 صباحاً، وأعلنت وزارة الشئون الدينية الإسلامية انه قد تم بالفعل تجهيز 745 مسجد وساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة غداً الاثنين.

وكانت الجهات المعنية قد نوهت على كون مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 تختلف من مدينة إلى أخرى على حسب اختلاف موعد شروق الشمس.

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية

كما اعلنت امانة المدينة المنورة استعداد الحدائق والمتنزهات وجميع الاماكن الترفيهية لاستقبال المواطنين بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك وان هناك العديد من الفاعليات والبرامج الترفيهية التي سيتم تنفيذها في العديد من الأماكن والحدائق وعلى رأسها:

منطقة الفنون.

حديقة الملك فهد المركزية.

الممشى الترفيهي.

منطقة الطفل.

منطقة العروض الشعبية.

ونوهت الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية على ضرورة الالتزام بالحضور قبل موعد صلاة العيد 2022 في المدينة المنورة ومكة والرياض وباقي المدن السعودية، وكذلك على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على توقيت صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 2022-1443 وذلك من خلال الصورة التالية التي توضح مواعيد الصلاة في كل مدينة ومحافظة على حدة: