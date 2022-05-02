اطلب الآن من بنك الإستثمار السعودي واحصل على تمويل شخصي حتى مليون ونصف ريال

يفضل الكثير من المواطنين طلب الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار لما له من مزايا عديدة فهو بهامش ربحي بسيط ومتوافق مع الشريعة الاسلامية، لايحتاج وقت لصرفه فيتم صرفه بسرعه طالما مستوفي الشروط، ويمكن العميل من خلاله شراء كمية معينة من السلع التي يمتلكها المصرف بموجب اتفاقية تُحدد هامش الربح وخطط السداد، وسوف نوضح شروط الحصول على التمويل بداخل المقال وكما سوف نوضح مزايا التمويل ونوضح كذلك الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

اهم مزايا التمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي:

أوضح التمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عدة مزايا، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض مزايا التمويل عبر هذا المقال، وهي:

يتوافق أحكام البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يمكنك الحصول عليه فى نفس اليوم طالما مستوفي كافة المستندات.

يتم بدون كفيل.

يمكنك طلب اعادة التمويل فى حالة سدادك

ويمكن إعادة تمويل بعد سداد المطلوب لإعادة التمويل.

الضغط على أيقونة طلب “تمويل إضافي” ولكن زيادة الراتب الشهري.

الإعفاء من المديونية في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

شروط الحصول على تمويل شخصي حتى مليون ونصف من بنك الاستثمار السعودي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك عند انتهاء سداد التمويل.

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يكون موظف بأحد الجهات المعتمدة من قبل المصرف.

أن يكون لديه حساب لدى البنك السعودي للاستثمار.

يعد الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي: هي‎ شهر واحد، و الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر. تتطلب كافة طلبات التمويل الحصول على موافقة ائتمانية من المصرف وعلى سلامة السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

الاوراق والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي:

مطلوب احضار وملء وتعبئة “نموذج الطلب”.

مفردات مرتب يكون مذكور فيه جهة العمل الخاصة به بالإضافة إلى تفاصيل المرتب والتاريخ الذي التحق به العمل.

مطلوب تواجد صورة من الهوية الوطنية للشخص غير منتهية الصلاحية.

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