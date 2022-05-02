اطلب بقسط شهري منخفض افضل عروض السيارات بدون مقدم ولا رسوم إدارية من الراجحي

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن افضل عروض السيارات في المعارض المختلفة حيث تقدم شركات السيارات بالمملكة الكثير من عروض السيارات من خلال وكلاء الشركات العالمية بقيم تنافسية للفوائد والرسوم تقدم افضل عروضها بأقساط ميسرة حيث يقدم مصرف الراجحي عروض تمويلية متنوعة ترضي وتنال كافة عملائه حيث يقدم افضل عروض السيارات بالمملكة ويقدم عرض سيارات بدون مقدم ولا رسوم بنظام التأجير لمدة تصل إلى 5 سنوات بقسط ميسر يناسب الدخل الشهري للعميل،ونوضح مزايا العرض بداخل المقال وكذلك نوضح اسماء الوكلاء المعتمدين المشاركين للراجحي في عروضه التمويلية للسيارات وكيفية التقديم لطلب سيارة، حيث تعرض تلك الوكالات والمعارض المركبات بأحدث الموديلات والطرازات لعام 2022 فضلاً عن أنها لا تطبق أي رسوم، وهي عروض مميزة وتعتبر أفضل عروض السيارات في السعودية من خلال مجموعة من الوكلاء المعتمدين في المملكة، هذا بالإضافة إلى مميزات بنك الراجحي التي يتيح منها للعميل إمكانية تحويل الراتب أو عدم تحويله من خلال أنظمة السداد المختلفة يمكنك اختيار ما يناسبك منهم، تمويل تأجير السيارات هو حل سريع لمن يرغب في الحصول على مركبة بإمكانيات ولمدة محددة ويمكن طلب تمويل آخر أي يمكنك هذا المنتج من تغيير المركبة كل 5 سنوات بواحدة أخرى جديدة.

اهم مزايا عرض سيارات بتحويل الراتب :

تمويل بدون رسوم إدارية.

بدون تحويل الراتب حيث تقدم دفعة أولى تبدأ من 5%.

يمكن الحصول على التمويل بدون دفع رسوم

يتم السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 60 شهر.

إمكانية سداد قيمة الأقساط حسب قدرة المتقدم على الدفع حسب راتبه.

الوكلاء المشمولين بـ0% رسوم إدارية من الراجحي:

ابرمت عدة اتفاقات بين مصرف الراجحي والكثير من وكلاء معارض السيارات العالمية وهي كالتالي:

شركة الوعلان توكيل هيونداي وجيلي.

شركة الناغي توكيل سيارات هيونداي – فورد – نيسان – شيري.

المجدوعي هيونداي.

مجموعة تأجير السيارات الدفع الرباعي.

كيفية تقديم طلب تأجير سيارات بدون مقدم ولا رسوم من مصرف الراجحي: