نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب وموافقة عاجلة قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال الشروط ورابط التقديم في المقال التالي
تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات كبيرة للشباب الغير ملتحقين باى عمل وخريجى الجامعات والحاصلين على شهادات جامعية وبدون عمل حيث تقدم لهم قرض العمل الحر، ونوضح بداخل المقال شروطه وكيفية الحصول عليه، حيث يعتبر قرض العمل الحر أحد أهم وسائل التمويل التي تقدمها الدولة للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل بالمملكة العربية، ولكن لكي تتمكن من الحصول على قرض للعمل الحر، ويجب أن تتوافر عدد من الشروط، لأن قرض العمل الحر يكون متاحا فقط للأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن لديهم أهداف ومهارات تجعلهم قادرين على الإنتاج، من خلال أن يمارسوا المهن الخاصة بهم.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر:
أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر، ونعرض من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:
- يشترط أن يكون عمر المقترض يتعدى 18عام وأن لا يزيد عن 65 عاما.
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض لأول مرة ولم يتم الحصول على القرض سابقاً
- كما يشترط على العميل تحديد العمل الذي يقوم به، وإرفاق وثيقة خاصة بالعمل الحر.
- من الضروري أن يكون العائد الشهري للمقترض 20 ألف ريال سعودي.
- ويشترط عدم زيادة فترة سداد القرض عن 40 شهر.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر:
- مطلوب تقديم البطاقة الوطنية ووثيقة تثبيت عنوان السكن.
- مطلوب تقديم رقم حساب البنكي الآيبان، وكذلك رقم الهاتف المحمول.
- مطلوب تقديم شهادة العمل الحر من أجل الموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.
كيفية الحصول على قرض العمل الحر:
- ادخل على رابط منصة نفاذ بنك التنمية الاجتماعية.
- أو الضغط على رابط الموقع الرسمي للبنك.
- ثم عليك بالدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط على أيقونة تقديم طلب الحصول على قرض عمل حر.
- ثم تقوم بأخذ كل المعلومات الخاصة بأهلية المستفيد من المنتج إلكترونيا.
- ثم عليك بإدخال جميع البيانات والمستندات اللازمة.
- ثم تقوم بتحديد حجز موعد البريد.
- ثم عليك بإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد.
- انتظر سوف يتم دراسة الطلب وكافة الشروط، وإذا لم تتواجد أي مشكلة يتم الحصول على القرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب وموافقة عاجلة قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال الشروط ورابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.