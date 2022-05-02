اطلب وموافقة عاجلة قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال الشروط ورابط التقديم

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات كبيرة للشباب الغير ملتحقين باى عمل وخريجى الجامعات والحاصلين على شهادات جامعية وبدون عمل حيث تقدم لهم قرض العمل الحر، ونوضح بداخل المقال شروطه وكيفية الحصول عليه، حيث يعتبر قرض العمل الحر أحد أهم وسائل التمويل التي تقدمها الدولة للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل بالمملكة العربية، ولكن لكي تتمكن من الحصول على قرض للعمل الحر، ويجب أن تتوافر عدد من الشروط، لأن قرض العمل الحر يكون متاحا فقط للأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن لديهم أهداف ومهارات تجعلهم قادرين على الإنتاج، من خلال أن يمارسوا المهن الخاصة بهم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر، ونعرض من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

يشترط أن يكون عمر المقترض يتعدى 18عام وأن لا يزيد عن 65 عاما.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض لأول مرة ولم يتم الحصول على القرض سابقاً

كما يشترط على العميل تحديد العمل الذي يقوم به، وإرفاق وثيقة خاصة بالعمل الحر.

من الضروري أن يكون العائد الشهري للمقترض 20 ألف ريال سعودي.

ويشترط عدم زيادة فترة سداد القرض عن 40 شهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر:

مطلوب تقديم البطاقة الوطنية ووثيقة تثبيت عنوان السكن.

مطلوب تقديم رقم حساب البنكي الآيبان، وكذلك رقم الهاتف المحمول.

مطلوب تقديم شهادة العمل الحر من أجل الموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

كيفية الحصول على قرض العمل الحر: