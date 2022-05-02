أبشر حجز موعد السجون لزيارة نزيل بالسعودية 1443

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أبشر حجز موعد السجون، حيث توفر وزارة الداخلية السُّعُودية خدمة حجز موعد لزيارة النزلاء في السجون، وتعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي تقدمها منصة أبشر من خلال منصتها الإلكترونية، فمن خلال هذه الخدمة يستطيع أي فرد أن يقوم بحجز موعد بالجهة التي يطلب معاملته من خلالها، ثم يقوم الفرد بالتوجه للجهة المعنية بالوقت الذي يتم تحديده في الموعد الإلكتروني حتي يتم الحصول على الخدمة المطلوبة، وهو ما يقلل من المشاكل الخاصة بالانتظار والتكدس بأي من المصالح الحكومية من أجل الحصول علي الخدمة المرغوب بها، وسوف نوفر لكم طريقة التسجيل من الحصول علي موعد من خلال أبشر حجز موعد السجون.
أبشر حجز موعد السجون
يتوفر حجز المواعيد الإلكترونية من أجل الحصول على إذن لزيارة أي من الأفراد النزلاء بأي من سجون المملكة المتعددة في المملكة العربية السُّعُودية، فمن خلال موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالسعودية، يتم الحجز من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: منصة أبشر.
- يجب النقر إلى تبويب (أبشر أفراد).
- الدخول للمنصة من خلال كتابة اسم المستخدم.
- إدخال كلمة المرور في المكان المخصص له.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- تسجيل رمز التحقق الذي يتم إرساله للجوال بواسطة رسالة نصية.
- اختيار الدخول لقسم الخِدْمَات.
- تحديد الاختيار (المواعيد).
- اختيار المديرية العامة للسجون.
- تحديد الخدمة المطلوبة وهي (خدمة حجز زيارة).
- يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.
- النقر علي تبويب (تقديم الطلب).
شروط حجز موعد لزيارة نزيل بالسجن
هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في جميع الأفراد الذين يرغبون بحجز موعد من أجل زيارة نزيل بالسجن، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم لحجز موعد الزيارة من أقارب الفرد السجين من الدرجة الأولى فقط.
- يجب أن يكون من قدم طلب حجز الموعد الخاص بزيارة السجن قد حصل على جرعتي لِقاح الفيروس المستجد.
- يجب التعهد من جانب الزوار بجميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها إدارة السجون.
- يشترط أن يقوم الزائر بإظهار الحالة الصحية الخاصة به بواسطة تطبيق توكلنا للموظف المختص حتي يتم السماح له بدخول السجن بغرض الزيارة.
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