وقت صلاة العيد في الرياض.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في السعودية في جميع المدن

يستعرض لكم ثقفني، وقت صلاة العيد في الرياض، كما ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية وفي جميع المدن، مع استعداد المسلمين في أنحاء المملكة لاستقبال أول أيام عيد الفطر السعيد، والذي يصادف اليوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 الموافق الأول من شوال 1443، يستعد سكان السعودية إلى أداء صلاة العيد حيث لم يتبقى عليها غير ساعات قليلة، ويسارع الكثيرون إلى البحث عبر محرك جوجل من أجل معرفة التوقيت الصحيح لموعد الصلاة، ويوفر لكم موقعنا امكانية معرفة الموعد الدقيق للصلاة في مدينة الرياض وفي بقية مدن المملكة، كل ما عليك هو متابعة أسطر هذا المقال حتى النهاية.

وقت صلاة العيد في الرياض

تسائل العديد من المواطنين المقيمين في مدينة الرياض عن موعد توقيت وقت صلاة عيد الفطر في الرياض، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية التوقيت الرسمي لصلاة عيد الفطر المبارك في جميع مدن المملكة لعام 1443هـجري، حيث يكون موعد أداء صلاة العيد بعد 15 دقيقة من شروق الشمس طبقا لتقويم أم القرى، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في الرياض عند تمام الساعة 05:35، وفي مكة المكرمة تقام صلاة العيد في الساعة 6.04، وعند الساعة 06.01 في المدينة المنورة، بينما يكون موعد الصلاة في الدمام في الساعة 05.17، وفي الساعة 05.41 بتوقيت بريدة، بينما تقام الصلاة في تبوك عند تمام الساعة 06.08، وفي أبها موعد صلا العيد في الساعة 05.58.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على حكم صلاة، قال العديد من العلماء بأن أداء صلاة العيد هو فرض كفاية، ووفقا لأقوال أهل العلم من الممكن أن لايؤديها الجميع، ولكن أداء الصلاة سنة مؤكدة ولا يجب تركها من غير عذر شرعي، وبعد أن تعرفنا على حكم الصلاة، نستعرض لكم كيفية أداء الصلاة، وتتكون صلاة العيد من ركعتين، وفي الركعة الأولى يكبر الإمام سبعة تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الركة الثانية يكون عدد التكبيرات خمسة دون احتساب تكبيرة القيام والركوع، وقد روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: ” أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة” أخرجه الترمذي وابن ماجه.