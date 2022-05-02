موعد صلاة العيد في الرياض 1443 عيد الفطر المبارك كيفية أداء صلاة العيد

موعد صلاة العيد في الرياض وعرعر، وفقاً لإعلان الديوان الملكي والمحكمة العليا أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغدا اول ايام عيد الفطر، نوضح اليوم موعد صلاة عيد العيد في كلا من الرياض والعرعر بحسب فروق التوقيت الجغرافية في المملكة، حيث من المعلوم أن العادة جرت أن تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً، لذلك يفرق بداية تأدية صلاة العيد بضع دقائق بين كل محافظة سعودية بحسب موعد شروق الشمس.

موعد صلاة العيد في الرياض وعرعر

ويقوم المسلمون بتأدية صلاة عيد الفطر المبارك غداً الاثنين الموافق هجريا الأول من شوال ويوم 2 مايو ملاديا في الرياض في تمام الساعة 5.32 صباحا بعد موعد شروق الشمس حيث تجي السنة على الذهاب مبكراً إلى المساجد وترديد صلاة تكبيرات العيد حتى أن تشرق الشمس على أشرف بقاع الأرض المملكة العربية السعودية، ليكون قد تجمع الآلاف المسلمون وتبدأ صلاة العيد في التوقيت المحدد، حيث لم يفصلنا عنها وعن الاحتفال بأول أيام العيد سوى بضع ساعات قليلة أعادة الله على الأمة الإسلامية في مختلف الدول العربية.

وتبدأ صلاة العيد في عرعر في تمام الساعة 5:46 صباحاً، كما تبدأ صلاة العيد في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:04 صباحاً، ووفقاً لما أكد علية مركز الشؤون الإسلامية بالمملكة تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة.

كيفية أداء صلاة العيد

قاعد صلاة العيد من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أسهل الصلوات تمام حيث لا يتجاوز عدد ركعاتها عن ركعتين يتم ترديد التكبيرات في بداية كل ركعة خلف الإمام ثم تلاوة الفاتحة وسورة قصيرة ثم الركوع والسحود كنا في الصلاة العادية، وجرت السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى أن تكون صلاة العيد في مكان بعيد عن المنزل في الخلاء، كما يجب انتباه جميع الثمن من استحمام وتطيب وارتداء ملابس نظيفة أو جديدة قبل الذهاب لأداء الصلاة.

موعد إنتهاء إجازة عيد الفطر

وقد بدأ العاملين في المملكة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص الإجازة الرسمية لعيد الفطر اليوم الأحد ومن المقرر بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أن الإجازة تستمر لليوم الثالث من شهر شوال 1443 الموافق ميلاديا 4 مايو أي تستمر لمدة أربعة أيام كاملة، ليستأنف الموظفين عملهم بعد موعد انتهاء الإجازة مباشرة، وذلك وفقاً لتصريحات الجهة المعنية في المملكة.