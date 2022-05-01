ليست موحدة.. مواعيد صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة 2022

مواعيد صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة تتباين في كل منطقة عن الأخرى، حيث تبدأ المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022، احتفالها بقدوم عيد الفطر المبارك 1443، وأولى فعاليات الاحتفال التي يقوم بها المسلمون بجميع أنحاء الدولة، تتمثل في إقامة صلاة العيد، وكانت المملكة قد انتهت بالفعل من إجراءات إعداد المساجد والساحات لاستقبال المصلين من المواطنين والمقيمين من جميع أنحاء الدولة، وقالت الأوقاف بالمملكة أن صلاة العيد سيتم تنظيمها ضمن إجراءات احترازية مشددة بهدف الحفاظ على أرواح الجميع من المواطنين والمقيمين بالدولة.

مواعيد صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

وفي المملكة العربية السعودية، تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة في تمام الساعة 6.04 صباحًا، وفي المدينة المنورة، سيبدأ المسلمون صلاة العيد بحلول الساعة 6.01 صباحًا، وكانت البحوث الفلكية قد كشفت عن مواقيت الصلاة في باقي مناطق الدولة، بالتوقيت التالي:

صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة العيد في بريدة الساعة 5:41 صباحًا.

صلاة العيد في تبوك الساعة 6:08 صباحًا.

صلاة العيد في جازان الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة العيد في سكاكا الساعة 5:51 صباحًا.

صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 6:01 صباحًا.

صلاة العيد في الدمام الساعة 5:16 صباحًا.

صلاة العيد في حائل الساعة 5:49 صباحًا.

صلاة العيد في نجران الساعة 5:52 صباحًا.

صلاة العيد في الرياض الساعة 5:33 صباحًا.

صلاة العيد في أبها الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة العيد في عرعر الساعة 5:45 صباحًا.

صلاة العيد في الباحة الساعة 6:00 صباحًا.

وكانت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشفت في بيان صادر، عن تنظيمها ل”برنامج عيد الفطر 2022″، والذي ستبدأ فعالياته من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى يوم 6 شوال 1443، وقالت الهيئة أن البرنامج سيكون عامر بمختلف الفعاليات للاحتفال بقدوم العيد، حيث سيتم ضمن البرنامج، تنظيم العديد من الفعاليات وأوجه الاحتفال، أبرزها الألعاب النارية والمسرحيات والحفلات الغنائية للأطفال، كذلك العروض الاجتماعية والكوميدية، وتبدأ الفعاليات من فجر يوم الأول من عيد الفطر المبارك بجميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، بحسب البيان الصادر عن هيئة الترفيه بالسعودية.