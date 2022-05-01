GIF صور واتس تهنئة بعيد الفطر 1443 متحركة يقوم السعوديين بالتراسل بها على الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر والبريد الإلكتروني، وتكون البطاقات الملونة والمتحركة رسالة جميلة في صباح عيد الفطر المبارك، كما يتم إتاحة عدد من الروابط يتم إنشاء بطاقة معايدة باسم المرسل غليه من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة.

GIF صور واتس تهنئة بعيد الفطر 1443 كيفية إنشاء بطاقة معايدة (التعليم – الصحة – الدعوة)

يبدأ الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية ابتداء من الاثنين الثاني من شهر مايو 2022 الموافق الأول من شوال 1443، وأعلنت المملكة العربية السعودية عدد من القرارات الجديدة التي تهم المحتفلين بعيد الفطر المبارك منها:

السماح بأداء صلاة العيد صباح الاثنين في جميع المساجد السعودية دون استثناء.

لا يتم السماح بالصلاة في الساحات العامة نظرا لارتفاع فرص سقوط الأمطار.

ضرورة اتباع كافة القوانين الخاصة بالإجراءات الوقائية والالتزام بالقوانين العامة لوزارة الداخلية.

مواعيد صلاة عيد الفطر في مساجد المملكة

تبدأ الصلاة في مكة المكرمة عند الساعة 6:4 صباحاً.

تكون بداية الصلاة في المدينة المنورة عند الساعة 6:6 صباحاً.

تبدأ الصلاة في الرياض عند الساعة 5:32 صباحاً.

تكون بداية الصلاة في جدة عند الساعة 6:7 صباحاً.

تبدأ الصلاة في الطائف عند الساعة 6:2 صباحاً.

يتم بداية الصلاة في نجران عند الساعة 5:52 صباحاً.

تبدأ الصلاة في القطيف عند الساعة 5:17 صباحاً.

تكون بداية الصلاة في الدمام عند الساعة 5: 16 صباحاً.

تبدأ الصلاة في جازان عند الساعة 5:59 صباحاً.

يتم بداية الصلاة في خميس مشيط عند الساعة 5:57 صباحاً.

تبدأ الصلاة في مدينة نيوم عند الساعة 5:55 صباحاً.

تكون بداية الصلاة في حائل عند الساعة 5:48 صباحاً.

تبدأ الصلاة في ينبع عند الساعة 6:8 صباحاً.

كيفية إنشاء بطاقة معايدة عيد الفطر المبارك عليها اسم المرسل إليه

رسائل واتساب تهنئة بعيد الفطر المبارك