كيف اقسط جوال من الاتصالات وعروض التمويل الجديدة

كيف اقسط جوال من الاتصالات في المملكة العربية السعودية؟ وخصوصًا مع كثرة العروض والأنظمة وأيضًا البرامج التي توفرها الشركة على جميع الجوالات بإصداراتها المختلفة، إذ تم تقديم عروض شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات باستبدال الجهاز القديم، كما يمكن معرفة أقساط جوالات شركة كوارا للتمويل مع stc السعودية، ومن بين الجوالات المميزة التي يمكن الحصول عليها بالتقسيط هي تقسيط ايفون 12 stc أو إصدار ايفون 13 برو ماكس بجميع مساحات التخزين.

كيف اقسط جوال من الاتصالات

تم تصنيف شركة الاتصالات السعودية على أنها من أهم الشركات المتخصصة في مجال خدمات الهاتف المحمول على المستوى المحلي ومستوى الوطن العربي أيضًا، إذ حرصت الشركة على تقديم خدماتها في السعودية وخارجها من خلال نظام التجوال، ووفرت العديد من العروض من بينها الجواب على كيف اقسط جوال من الاتصالات وهي تبدأ من معرفة الشروط والأحكام والمتمثلة في التالي:

ينبغي أن يتم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للتقسيط بطريقة الصحيحة، سواء عند إدخالها من خلال النموذج الورقي لدى الشركة أو من خلال النموذج الإلكتروني المتوفر على موقع شركة الاتصالات السعودية.

كما أنه ينبغي ألا يكون هناك غرامات مالية موقعة مسبقًا على الخط المستخدم في التقسيط، إذ أن العملاء يحصلون على فرصة التقسيط عقب تفعيل شريحة الاتصالات.

قبول جميع الشروط والأحكام وعلى رأسها فترة التقسيط المتاحة للعميل.

الالتزام بالدفعات الشهرية وفي حال كانت هناك دفعة مقدمة ينبغي سدادها للحصول على الموافقة.

عروض التقسيط والتمويل من stc وكوارا

الحصول على الجهاز الذكي أو الجوال سيكون من خلال شركة اس تي سي السعودية، بينما التمويل الذي يغطي قيمة الجوال سيكون من خلال شركة كوارا للتمويل، والتي اشتركت مع الشركة لتوفير ما يلي من مميزات: