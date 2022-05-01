iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد الشروط والدفعة

لقد أصبح الحصول على iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد واحد من أهم ما يبحث عنه مواطني المملكة العربية السعودية وذلك في ظل مميزات الجوال المتعددة، وساهمت مكتبة جرير في تقديم عروض تقسيط المشتريات لجميع الجوالات، وبأقساط شهرية تختلف من جوال إلى آخر بناءً على السعر ووفق مدة التقسيط أيضًا، كما يمكن الحصول على ايفون 13 برو تقسيط بدون دفعة أولى وهذا ييسر الكثير على المواطنين، لذا سنتعرف على شروط التقسيط من مكتبة جرير وما هي أبرز المميزات.

iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد

من أجل الحصول على iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد لا بد أن تتواصل أولًا مع المكتبة للتعرف على عروض التقسيط بدون فوائد الجديدة حيث أن أنظمة التقسيط غير مُدرج بها أنه بدون فوائد، ولكن بين الحين والآخر تعمل المكتبة على تقديم عروض على أنظمة تقسيط ايفون 13 برو ماكس في السعودية وتوفر الجوال بنظام تقسيط بدون فوائد.

تقسيط المشتريات مكتبة جرير

ولكن في حال الرغبة في تقسيط المشتريات يمكن معرفة أبرز الشروط المطلوبة لتسجيل طلبك والتأكد من القبول بنجاح وقد تمثلت الشروط في التالي:

توجهت المكتبة إلى توفير عروص التقسيط بدون دفعة أولى للموظف الحكومي ممن يبلغ سنه 21 سنة، وفترة خدمته ثلاثة أشهر.

صافي الدخل الشهري لجميع الفئات المطلوب من أجل الاشتراك في التقسيط هو خمسة آلاف ريال سعودي، ولكن ينبغي المتابعة باستمرار مع المكتبة فقد يتم تغيير معايير الأهلية.

المتقاعدين لهم فرصة لتقسيط الجوالات أو كافة الأجهزة الإلكترونية التي توفرها المكتبة إذا كان العمر لا يزيد عن سبعين سنة.

ضرورة تقديم مستندات تحقق سارية المدة مثل الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة للمقيم، كما ينبغي تقديم صورة من شهادة التعريف بالراتب والأصل الصادر من جهة العمل.

قسط ابل ايفون 13 برو ماكس جرير

قامت المكتبة بالإعلان عن توفير مجموعة من إصدارات الأيفون التي قامت شركة أبل بتقديمها من بينها تقسيط ابل ايفون 13 برو ماكس بسعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، فالسعر كاش 5399 ريال سعودي، والقسط الشهري يبدأ من 250 ريال سعودي ويزداد قيمة القسط بناءً على إصدار الجوال.