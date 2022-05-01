نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اقساط الايفون في الاتصالات لعملاء باقات مفوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم اقساط الايفون في الاتصالات وهل إصدارات أبل هي فقط المتاحة لدى شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية؟ فقد أتاحت الشركة عدد كبير من الأجهزة الذكية وبالتحديد الإصدارات الجديدة التي أنتجتها الشركات خلال العام الجاري، ومن خلال عروض stc للأجهزة الذكية أقساط ستكون أمام صرح كبير من جوالات سامسونج تقسيط أو ايفون 13 stc أقساط، وسوف نقدم لكم خطوات تقسيط جوالات ذكية stc وما قيمة أقساط ايفون 13 stc السعودية.

كم اقساط الايفون في الاتصالات

الإصدارات والخيارات المتاحة من شركة الاتصالات السعودية لتقسيط الأيفون متعددة وهي مختلفة من جهاز إلى آخر، فمثلًا ايفون 13 برو بإصداراته له باقات مختلفة كما أن ايفون 13 برو ماكس له برامج تقسيط شهرية تختلف عن الإصدار الآخر، وبالتحديد جواب كم اقساط الايفون في الاتصالات هو كالتالي:

تقسيط ايفون 13 برو في حال الاشتراك في باقة مفوتر 12 يمكن الحصول عليه بمساحة تخزين 128 جيجا بايت ستكون فترة العقد عام أو عام ونصف، ولكن الحد الأقصى للتقسيط سيكون لفترة عامين فقط، ومتوفر الإصدار 128 جيجا بايت لصالح برامج أقساط 25 وأيضًا برنامج أقساط 100.

عملاء باقات مفوتر 3 الراغبين في تقسيط ايفون 13 برو متوفر لهم الحصول على إصدارات مختلفة من بينها مساحة تخزين 128 جيجا بايت، والحد الأقصى للإصدار هو 1 تيرا بايت، وهو متوفر لعدد كبير من برامج الأقساط، من بينها برنامج 150، وكذلك برنامج 25 وهو الحد الأدنى.

باقة مفوتر 4 تقسيط ايفون 13

قد وفرت الشركة لصالح عملاء باقة مفوتر 4 مميزات متعددة فإلى جانب كافة المميزات السابقة، لتقسيط الجوالات لعملاء الباقات الأخرى إلا أنها وفرت في هذه الباقة برنامج أقساط 250 وهو الحد الأقصى للبرامج، وما قبله هو برنامج 200 تقسيط على دفعات من عام إلى عامين.

الاستعلام عن باقات تقسيط ايفون stc

هناك العديد من الوسائل التي تؤهلك إلى معرفة المزيد من المعلومات عن باقات التقسيط المختلفة وأهم البرامج الجديدة لتقسيط الجوالات من بينها زيارة موقع شركة stc السعودية أو أيضًا يمكن الحصول على تطبيق ماي اس تي سي للأجهزة الذكية.

أو عن طريق استخدام وسائل التواصل هاتفيًا وهذا على رقم 900 من أي مكان بالسعودية، ومن خلال شريحة الاتصالات الخاصة بالعميل.