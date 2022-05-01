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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الرياض لمن ينوي صلاة العيد بعاصمة المملكة العربية السعودية، ويحرص قطاع كبير من المسلمين بمدينة الرياض بالمملكة، من المواطنين والمقيمين من العمالة الأجنبية، على الحضور لأماكن صلاة العيد مبكرًا، واللحاق بتكبيرات العيد والفعاليات التي يتم تنظيمها قبل الشروع في الصلاة، ومن ثم المشاركة في الصلاة وسماع الخطبة والاحتفالات التي يتم إقامتها بعد الانتهاء من الصلاة، والتي يعبر المسلمون من خلالها عن سعادتهم الكبيرة لقدوم عيد الفطر المبارك 1443.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الرياض

إن صلاة عيد الفطر المبارك من أبرز مظاهر الاحتفال بقدوم العيد، كما أنها من الفعاليات التي يقوم بها المسلم ويشعر من خلالها بالبهجة والسعادة، ويتم خلالها، الخروج مع الأهل والأصدقاء والأحباب للمساجد وأماكن الساحات المخصصة، لأداء صلاة العيد، وكانت اللجان المسؤولة بالمملكة قد أكدت باستطلاعها لهلال شهر شوال، استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022.

وتحرص المملكة العربية السعودية على إقامة العديد من الاحتفالات بقدوم العيد، والتي يظهر من خلالها البهجة والسرور، التي تغطي وجوه المواطنين والمقيمين بالدولة بتلك المناسبة العظيمة، ويحتفل المسلمون في تلك المناسبة العظيمة، بانتهائهم في شهر رمضان الكريم، من الصيام والطاعات والعمل الصالح، وصلاة العيد في العاصمة الرياض ستوافق الساعة 5:33 صباحًا.

احتفالات عيد الفطر 1443 في الرياض

هذا وتستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لإطلاقها “برنامج احتفالات العيد 2022″، والذي ستقوم من خلاله، بالاحتفال بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك 1443، ومن المقرر بحسب الجدول الزمني، أن يبدأ البرنامج في أول أيام العيد، ويستمر حتى حلول اليوم السادس من شوال، كما لن يقتصر تنظيم البرنامج على مدينة الرياض فقط، بل سيمتد ليشمل مختلف المدن بجميع أنحاء المملكة.

وسيتضمن البرنامج العديد من الفعاليات الترفيهية، بما فيها الألعاب النارية والعروض والمسابقات والعروض الغنائية التي سيتم تنظيمها للأطفال، كما ستشهد العاصمة الرياض، انطلاق الألعاب النارية من حي النهضة السعودي ثم إلى مول “برليفارد سيتي” ثم حديقة السد، والتي ستشهد إقبال أعداد كبيرة للاحتفال بمناسبة قدوم العيد.