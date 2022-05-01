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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الباحة بداخل المساجد والساحات التي أعدتها مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال المصلين من المقبلين لصلاة عيد الفطر المبارك، ومدينة الباحة من كبرى مدن المملكة التي بدأت منذ فترة في استعدادها لاستقبال العيد، بمجرد إعلان الديوان الملكي عن موعد العيد لهذا العام 2022، حيث ستقام صلاة العيد بداخل المساجد والساحات المخصصة، بعد ربع ساعة من شروق شمس اليوم الأول، وستنطلق الاحتفالات بعدها بجميع أنحاء المملكة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الباحة

أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق، عن تعثر رؤية هلال شهر رمضان الكريم، يوم السبت الموافق 29 رمضان، وبهذا يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو، هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وبدأت مدينة الباحة منذ إعلان موعد العيد، في استعدادها لاستقباله من خلال إعداد المساجد والساحات.

كما وانتهت الجهة المسؤولة بالدولة من إعداد المساجد والساحات لأداء العيد، كذلك تم تعيين مراقبين على المساجد لمتابعة تنظيم أداء الصلاة والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المطبقة، والتي وجهت بها السلطات الصحية بالدولة، للمساعدة في حماية المواطنين والمقيمين بالدولة من خطر الإصابة بكورونا، وتبدأ مدينة الباحة بالمملكة، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مساجدها من الساعة 6:00 صباحًا، حيث ستستغرق الصلاة نحو ربع ساعة بالإضافة إلى خطبة قصيرة.

أماكن صلاة العيد في الباحة 1443

حرصت مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية على تنظيم وإعداد جميع المساجد والساحات المتواجدة بها، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وحتى الآن، لم تقم المدينة بالكشف عن المساجد التي سيتم من خلالها، استقبال المصلين لأداء صلاة العيد، ولكن مدينة الباحة تضم العديد من المساجد، أقدمها:

مسجد الظفير التراثي.

مسجد الأطاولة التراثي.

مسجد الظفير.

مسجد قرية الملد التراثية.

ويحرص المسلمون في عيد الفطر المبارك، على التجهيز والإعداد لعيد الفطر المبارك، بلبس أجدد الثياب والتعطر والخروج في جماعات صغيرة برفقة الأهل والأحباب والأبناء لصلاة العيد بداخل المساجد، بعدها يتوجه المسلمون للاحتفالات المقامة، للاحتفال بقدوم العيد المبارك.